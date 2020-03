Sanna Marin: Koulujen ja päiväkotien sulkeminen ei auttaisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan poikkeustilaa ei pidä pelätä.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina keskusteltiin koronavirustilanteesta. Usea kansanedustaja kysyi ennakoivista toimenpiteistä ja valmiuslakien käyttöön ottamisesta, jotta esimerkiksi koulut ja päiväkodit voitaisiin tarvittaessa sulkea.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi puhuvansa eduskuntapuolueiden ja -ryhmien puheenjohtajien kanssa tilanteesta myöhemmin torstaina.

– Itse ajattelen niin, että me emme ole tällä hetkellä siinä tilanteessa. Meillä ei ole tällaisia suosituksia tällä hetkellä meidän terveydenhuollon viranomaisilta. Mutta mikäli tilanne olisi tämä ja muodostuisi tällaiseksi, mielestäni on hyvä että jo ennalta käymme kaikkien ryhmien kanssa tämän keskustelun, että jos on tarve toimia, pystymme siihen erittäin nopeasti, Sanna Marin sanoi.

Marin toisteli useaan kertaan luottavansa suomalaisten viranomaisten osaamiseen ja arvioihin. Hän varoitti, että valmiuslailla voitaisiin rajoittaa ”kevyin perustein” ihmisten liikkumista, eikä koulujen sulkeminen ole kevyt toimenpide.

– Ei juosta lehtiotsikkojen perässä, pääministeri totesi.

– Sellaista arviota en ole saanut, että esimerkiksi kovilla rajoittamistoimilla – sillä että päiväkodit, koulut tai muut yhteiskunnan toiminnot laitettaisiin kiinni – olisi vaikutusta siihen, tuleeko tauti Suomeen vai ei.

Pääministeri Marinin mukaan ”me toimimme aina sen tilanteen ja arvion pohjalta, jossa me olemme”.

– Minun käsitykseni ei ole se, että sillä että Suomi laitettaisiin kiinni – että laitettaisiin koulut ja päiväkodit (kiinni), rajoittaisimme liikkumista, tekisimme erittäin järeitä toimia – minulla ei ole käsitystä kun olen asiantuntijoiden kanssa keskustellut, että se estäisi sen, etteikö tämä epidemia tulisi Suomeen. Sillä voisi olla vaikutusta hidastamiseen, mutta todennäköisesti joka tapauksessa epidemia tulisi, Marin totesi.

Hänen mukaansa kansanedustajien tehtävä on lähettää ”rauhallista viestiä”.

– En haluaisi levittää tästä salista sellaista viestiä Suomen kansalle, että me olisimme tilanteessa, jossa ihmisten aidosti pitäisi pelätä sitä, että Suomessa olisi poikkeustila. Näin ei tällä hetkellä ole.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi, että ”kyllä luonto on kuulkaa ihmeellinen”.

– Jos me sulkisimme tämän yhteiskunnan nyt, se pitäisi tehdä noin kolmeksi kuukaudeksi. Koulut, päiväkodit, varuskunnat, kauppakeskukset, joukkoliikenne. Ja mitä siitä seuraisi? Kun rajaus purettaisiin ja yhteiskunta aukeaisi uudelleen, se virus elää täällä edelleen, Pekonen totesi.