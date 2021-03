Sanna Marin – korotatteko autoilun kustannuksia, millä verukkeella tahansa?

Pääministeri korosti eduskunnalle ilmastotoimia.

Eduskunnan kyselytunnilla käytiin keskustelua polttoaineiden hinnoista. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) huomautti perussuomalaisten kansanedustajille, että heidän puolueensa oli mukana vaikuttamassa hintojen nousuun 300 miljoonalla eurolla ollessaan edellisessä hallituksessa.

Keskustelun lopussa kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä halusi selvyyttä annettuihin puheenvuoroihin ja lupauksiin.

– Jos kokonaisuudesta puhutaan, niin minä esitän tämän kysymyksen pääministerille: aiotteko oikeasti korottaa autoilun veroa millä verukkeella tahansa, Markku Eestilä kysyi.

– Ei veroja vaan kustannuksia, kokoomuksen Ben Zyskowicz täydensi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi näin:

– Me olemme sopineet pelisäännöistä minun käsittääkseni niin, että jos halutaan esittää tietylle ministerille kysymyksiä, niin ministeri pyydetään tänne paikalle. Veroista vastaa valtiovarainministeri (Matti) Vanhanen, ja häntä ei ole tänään toivottu tänne kyselytunnille paikalle, joten toivoisin, että voisimme yhdessä näitä yhdessä sovittuja sääntöjä noudattaa, Sanna Marin aloitti.

– Omalta osaltani voin tähän vastata sen, minkä aikaisemmin jo vastasin. Mielestäni on selvää, että me emme halua vaikeuttaa ihmisten elämää. Me haluamme tehdä ilmastollisesti toimia, koska se on välttämätöntä. Emme me voi paeta niiltä tosiasioilta, jotka me näemme edessämme, että meidän on tehtävä ilmastotoimia, uudistettava yhteiskuntamme ilmastollisesti ja ympäristöllisesti kestäväksi, mutta me haluamme tehdä sen tavalla, joka ei kurita pienituloisia ihmisiä, joka ei kurita Itä‑ ja Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla asuvia ihmisiä, Marin jatkoi.

Pääministerin mukaan ”me haluamme tehdä nämä toimet oikeudenmukaisesti niin, että juurikin alueellisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus” huomioidaan päätöksiä tehtäessä.

– Tätä myös ministeri Harakka yritti omalta osaltansa tässä vastauksessansa hyvin kuvata, mitkä voisivat olla niitä mekanismeja, joilla me tasaamme näitä eroja, joita eri alueiden tai ihmisten välillä on, Marin päätti.