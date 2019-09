Sanna Marin: Kaikkia liikenteen päästöjä vähennettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenne- ja viestintäministerin mielestä on tärkeää, että Suomi suuntaa kohti hiilineutraalia maailmaa.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportin mukaan jään ja lumen määrä maapallolla on vähentynyt. Arktisen alueen merijää on ohentunut ja sen laajuus pienentynyt. Havaitut merien, jäätiköiden, lumipeitteen ja ikiroudan muutokset jatkuvat, mutta niiden voimakkuus riippuu kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta.

– Tarvitaan ennakkoluulottomia toimia myös liikenteessä, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan ja että lämpötilan nousu saadaan pysähtymään alle 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Tie-, meri- ja lentoliikenteen hiilijalanjälkeä on pienennettävä, jotta vapautuisimme fossiilisista polttoaineista ja jotta Suomi olisi hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.).

Hänen mukaansa Suomi edistää EU:n neuvoston puheenjohtajana sitä, että EU olisi hiilineutraali vuonna 2050. Liikenteen osuus EU:n ja Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes.

Riskien hallinnalla vähennetään haittoja

Jo puolentoista asteen nousu maapallon keskilämpötilassa tarkoittaa sitä, että Pohjoinen jäämeri on tulevaisuudessa ajoittain jäätön kesäisin. Rahtiliikenne ja risteilymatkailu kasvavat arktisilla merireiteillä, missä meriympäristö on haavoittuvaa ja merenkulun olosuhteet haastavat.

Ympäristövahinkojen torjunta ja vesiin päätyvien ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen on entistä tärkeämpää, kun ilmasto lämpenee.

– Jää, lumi ja talvimerenkulku ovat Suomen erikoisalaa. Suomi voi tarjota esimerkiksi öljyntorjunnan osaamistaan ja auttaa varautumaan arktisen merenkulun haasteisiin. Ympäristöosaamisella on valtava merkitys, kun ilmasto muuttuu, ministeri Marin sanoo.

The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate -raportin mukaan suurien hiilidioksidipäästöjen skenaariossa useat valtameristä, lumesta ja jäästä riippuvaiset yhteisöt voivat kohdata sopeutumisen rajat vuoden 2100 jälkeen.

Haavoittuvimmat yhteiskunnat esimerkiksi koralliriuttojen lähellä ja arktisilla rannikoilla saattavat kohdata sopeutumisen rajat jo selvästi ennen vuosisadan loppua alhaistenkin kasvihuonekaasupäästöjen skenaarioissa.

– Myös täällä Suomessa kausittaiset roudan vaihtelut muuttuvat ja maan kosteus kasvaa. Meidän on oltava valmiina maan routimisen muutoksista johtuviin haasteisiin sekä lumipeitteisyyden entistä suurempiin kausittaisiin vaihteluihin väylänpidossamme, lentokentillämme ja raideliikenteessä, sanoo valtiosihteeri Mikko Koskinen.