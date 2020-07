”Sanna Marin ja Viktor Orban tuulettavat. Jompikumpi on väärässä.”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan EU:n elvytyspaketista on jäljellä monia vakavia kysymyksiä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo palaa Maaseudun Tulevaisuudessa vielä EU:n huippukokouksessa sovittuun pakettiin.

Kokoomuksen mielestä Suomen tavoite elpymisvälineen kokonaistason alentamisesta ei toteutunut ja sen tarkkarajaisuuskin on epäselvä.

– Erityisen huolissani olen siitä, että varojen kytkeminen oikeusvaltion periaatteiden noudattamiseen näyttää vesittyneen. Kun Unkarin (Viktor) Orbán ja Suomen (Sanna) Marin tuulettavat kumpikin voittaneensa, jompikumpi on väärässä, Petteri Orpo kirjoittaa.

– Kokoomuksen kanta on ollut ja on edelleen, että suurilla summilla ei pidä rahoittaa sellaisia jäsenmaita, jotka polkevat demokratiaa, ihmisoikeuksia ja vapaata tiedonvälitystä. Se rapauttaa EU:n perustaa.

Hänen mukaansa on hyvä, että Suomi sai kaivattuja lisäeuroja maaseudun kehittämiseen sekä Pohjois- ja Itä-Suomen kehittämiseen.

– Ratkaisu luo perustaa suomalaiselle ruuantuotannolle seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi.

– EU:n velkaantuminen huolestuttaa minua samaan tapaan kuin Suomen hallituksen velanotto. Koronakriisissä velkaa on ollut tarpeellista ottaa, mutta samaan aikaan pitäisi kyetä sopimaan, miten velka aiotaan maksaa takaisin, jotta velat eivät jää painamaan seuraavia sukupolvia. Näin ei toistaiseksi ole kyetty tekemään Suomessa eikä EU:ssa, Orpo sanoo.

Vaikka EU:n elpyminen auttaa Suomea toipumaan, ovat keskeiset ratkaisut kokoomusjohtajan mukaan hallituksen käsissä.

– Hallituksen pöytälaatikossa on lukuisia keinoja, joilla saataisiin suomalaisille uusia työpaikkoja. Me olemme jo vuosi sitten esittäneet ratkaisuja, joilla luotaisiin kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja. Hallitus on ollut haluton niihin tarttumaan.