Sanna Marin ja Antti Lindtman kirjoittivat kirjeet SDP:n jäsenille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n puoluevaltuusto päättää puolueen pääministeriehdokkaasta myöhemmin tänään.

SDP:n pääministeriehdokkaat, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ovat kirjoittaneet puolueen jäsenille osoitetut kirjeet ennen tänään pidettävää puoluevaltuuston kokousta.

Kirjeessään Marin haluaa palauttaa suomalaisten uskon puolueeseen.

– Elämme parhaillaan hyvin poikkeuksellisesta tilannetta Suomessa. Meille sosialidemokraateille keskeisintä on jatkaa työtämme tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Nyt pitää katsoa eteenpäin. Meidän täytyy vahvistaa suomalaisten luottamusta työhömme. Uskon, että pääministerinä ja teidän tuellanne pystymme siihen.

Marin korostaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden merkitystä. Hänen mukaansa ihmisillä on vapaus tehdä ja saavuttaa asioita taustoista riippumatta.

– Solidaarisuus on yhteisvastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Tulevillakin sukupolvilla tulee olla mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään.

Omassa kirjeessään Lindtman korostaa, että Suomi on saatava takaisin vakauden tielle.

– Olemme tehneet ehkä kaikkien aikojen kunnianhimoisimman hallitusohjelman. Hyvät tavoitteet eivät yksin riitä, vaan ne on saatava toteutumaan. Siihen tarvitaan luottamusta ja toimeenpanoa, mutta myös vahvaa johtajuutta. Edessämme on suuria haasteita, mutta ne on tehty yhdessä ratkaistaviksi.

Lisäksi Lindtman linjaa, että Suomen on määrätietoisesti edettävä kohti hiilivapaata yhteiskuntaa. Hänen mukaansa muutos on toteutettava sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

– Haluan, että lapsemme ja lapsenlapsemme saavat elää myös tulevaisuudessa maassa, joka on hyvä ja turvallinen maa asua, elää, tehdä työtä ja yrittää, Lindtman toteaa.

SDP:n puoluevaltuusto nimeää myöhemmin tänään järjestettävässä kokouksessa puolueen pääministeriehdokkaan ja puolueen ehdokkaat valtioneuvoston jäseniksi.