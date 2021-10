Sanna Marin IS:lle: Antti Kurvinen tiesi, että perumme leikkaukset

Pääministerin mukaan hallitus suunnitteli jo viime viikolla, että kulttuurin rahoitusta ei leikata.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että hallitus suunnitteli jo viime viikolla peruvansa kulttuurialan leikkaukset. Hän sanoo puhuneensa asiasta valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) kanssa. Myös leikkauslistat julkisuuteen tuonut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) tiesi asiasta, Marin sanoo.

– Me olemme jo viime viikolla valtiovarainministeri Saarikon kanssa sopineet siitä, että tämä Veikkauksen kokonaisuus katsotaan vielä hallitusviisikon kesken. Meillä on huomenna neuvottelut hallitusviisikon kesken siitä, millä tavalla niin kulttuuri- kuin muidenkin edunsaajien rahoitukseen voidaan tehdä korjauksia, Marin sanoi eduskunnassa Ilta-Sanomien mukaan.

Marin ihmettelee, miksi Kurvinen toi leikkauslistat julkisuuteen aiemmin tällä viikolla.

– Ministeri Kurvisella on ollut tiedossa, että tämä prosessi on viisikossa käynnissä siinä vaiheessa kun hän on kutsunut alan toimijat viime perjantaina koolle. Siinä vaiheessa hänellä on ollut jo tieto siitä että viisikko tulee arvioimaan tätä ja etsimään ratkaisua. Siitä huolimatta hän on kutsunut alan toimijat koolle kuulemaan leikkauslistasta ja pitänyt tiedotustilaisuuden.

Viisikko tarkoittaa hallituspuolueiden puheenjohtajia.