Sanna Marin: Ilman muuta haluamme purkaa rajoituksia

Pääministeri korostaa, että sairaalakapasiteetti ei ole ylikuormittunut.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus tarkastelee keskiviikkona hybridistrategian ja testaus- ja jäljitysstrategian kokonaisuutta ja keskustelee rajoitusten purkamisesta.

– Olen aiemmin todennut, että toivon mukaan helmikuun aikana pääsisimme näistä rajoituksista eroon, Marin sanoi toimittajille saapuessaan Säätytalolle.

Hallitus neuvottelee koronarajoitusten purkamisesta keskiviikkona Säätytalossa. Marin johtaa neuvotteluja. Hän kertoi maanantaina, että koronarajoituksista ollaan luopumassa helmikuun aikana.

– Me näemme sen, mitä muualla Euroopassa tapahtuu ja miten muut Pohjoismaat purkavat rajoituksiaan. Meidänkin on syytä keskustella siitä, onko aika siirtyä tässä ajattelussa toisenlaiseen kulmaan ja lähteä purkamaan näitä rajoituksia, vaikka tautitapausten määrä on edelleen korkea, Marin totesi toimittajille.

– Itse asiassa siellä on tasaantumista ja jopa laskua.

– Eli ilman muuta me haluamme purkaa näitä rajoituksia.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) esityksen mukaan 10. päivä helmikuuta mennessä puretaan kaikki rajoitukset kulttuurilta, liikunnalta ja harrastustoiminnalta.

Marin kertoo hallituksen neuvottelevan yhdessä rajoitusten purusta.

– Jo aikaisemmin olemme linjanneet siitä, että matalariskisimmissä tilaisuuksissa rajoituksista voitaisiin luopua. Toki aluehallintovirastot ovat tehneet itsenäisesti päätöksiä eivätkä kaikin osin ole noudattaneet niitä suosituksia, joita hallitus on jo tähän mennessä antanut, Marin sanoi.

– Itsenäisillä viranomaisilla on tietenkin oikeus alueillansa näitä rajoituksia asettaa. Mutta kyllä me haluamme kulttuuri-, tapahtuma- ja urheilu- ja liikuntatoimintaa vapauttaa. Nämä alat ovat kärsineet tästä tilanteesta erittäin paljon ja pitkään.