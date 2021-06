Sanna Marin IL:lle: Tulee aika, jolloin kerron tuntemukseni

Pääministerin mukaan muutama ihminen on kadulla toivottanut kovasti voimia.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marinilta kysytään Iltalehden kuntavaalihaastattelussa, onko häneen liittyvällä ateriakohulla vaikutusta SDP:n kannatukseen.

– Sitä on vaikea sanoa tässä vaiheessa. Se jää nähtäväksi. Ihmisiltä on tullut myös todella paljon kannustavaa palautetta. Minuakin muutama ihminen on tuolla kadulla pysäyttänyt, toivottanut kovasti voimia, kannustanut ja kertonut, että hallitus on tehnyt hyvää työtä ja luottavat meihin, Sanna Marin sanoo IL:lle.

Marinin mukaan on tullut ”jaxuhaleja”, ”paljon viestejä sosiaalisessa mediassa, sähköpostilla ja ihan kasvotusten”.

Häneltä kysytään, miltä kohu on tuntunut henkilökohtaisesti.

– No, varmasti tulee sekin aika, kun pääministerikauden jälkeen joskus voin sitten kertoa niitä henkilökohtaisia tuntemuksia, joita tällaisiin hetkiin liittyy. Tällä hetkellä pyrin keskittymään työtehtäviini. Katson mieluummin eteenpäin kuin taaksepäin tai sivuille vilkuillen, eli keskityn tehtäviin, omiin töihin, ja pyrin hoitamaan ne mahdollisimman hyvin.