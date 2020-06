Sanna Marin IL:lle: Suomi ei EU-esitystä tällaisenaan hyväksy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri toivoo tyynempää hallituskautta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) pitää Iltalehden haastattelussa kiinni Suomen linjasta EU:n elvytyspakettiin. Suomi ei komission esitystä nykymuodossaan hyväksy, Marin sanoo.

– On ilman muuta selvää, että Suomen kaltaiselle pienelle ja vientiriippuvaiselle maalle koko Euroopan sisämarkkina on äärettömän tärkeä. Sen vuoksi on meidän etujemme mukaista, että Euroopan talous selviää kriisistä ja elpyy niin, että saamme talouskasvua aikaiseksi ja sitä kautta Suomen vientiä vauhditettua.

– Suomi ei kuitenkaan tällaisenaan esitystä hyväksy, vaan sitä pitää muuttaa. Paketin kokoa on pienennettävä, ja esimerkiksi lainojen ja avustusten suhdetta on korjattava, pääministeri sanoo.

Varauksista huolimatta Suomi tukee elpymisrahaston luomista. Marin osallistuu perjantaina esitystä käsittelevään EU-johtajien kokoukseen. Lopullista päätöstä ei juhannusaattona kuitenkaan tehdä, pääministeri sanoo.

– Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kuulee juhannuksen kokouksessa maiden kannat ja tekee sen jälkeen uuden ehdotuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisrahastosta. Vielä ei päätetä kokonaisuudesta vaan siihen tarvitaan fyysinen kokous heinäkuussa.

Marin kommentoi haastattelussa myös hallituksen myrskyisiä vaiheita. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) jätti tehtävänsä aikaisemmin kesäkuussa viestintäkoulutuksista nousseen kohun saattelemana.

– Olisi suotavaa, että hallituskausi sujuisi tästä eteenpäin rauhallisemmissa merkeissä ja olisi hivenen tyvenempää, Marin sanoo.

Marin uskoo yhteistyön keskustan ja uuden valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) kanssa sujuvan hyvin.