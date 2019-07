Sanna Marin IL:lle: Ratojen suunnittelu vie vielä vuosia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan junat kulkisivat aikaisintaan 2030-luvulla, vaikka hankkeet laitettaisiin liikkeelle tänään.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) sanoo Iltalehdelle haluavansa palauttaa realismia keskusteluun siitä, millaisesta aikataulusta ja minkä kokoluokan investoinneista raidehankkeissa on kyse.

Sanna Marin toteaa, että liikennöinti yhteyksillä voitaisiin aloittaa todennäköisesti aikaisintaan 2030-luvulla, vaikka hankkeet laitettaisiin liikkeelle tänään.

– Pelkästään uusien ratojen suunnittelu, esimerkiksi yleis- ja ratasuunnitelmien tekeminen, vievät vielä vuosia aikaa. Rakentaminen kestää sekin aikansa, Sanna Marin sanoo Iltalehdelle.

– Kun olen sanonut, että tällä hallituskaudella on mahdollista aloittaa korkeintaan joidenkin hankkeisiin liittyvien osien rakentaminen, on kyse tosiasiasta eikä henkilökohtaisesta mielipiteestä.

Marinin mukaan on tärkeää, että hankkeilla on uskottava suunnitelma siitä, miten ne kokonaisuudessaan rahoitetaan. Hän pitää kokonaisrahoituksen varmistumista tärkeänä, sillä se on edellytys EU-rahoituksen saamiselle.

Ministerin mukaan mahdollinen EU-rahoitus on kuitenkin vain osa kokonaisuutta, eikä sen saamisesta ole varmuutta.

– Siksi pitää olla uskottava suunnitelma siitä, miten hankkeet kokonaisuudessaan rahoitetaan.