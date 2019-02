Sanna Marin: Ikäihmisten hoito varmistettava lailla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n mukaan hoidon mitoituksen taso on määriteltävä asiakkaiden fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä palvelujen tarpeen pohjalta.

– Eduskunta on vakavan keskustelun edessä. Tänään puhumme siitä, että suomalaiset ansaitsevat hyvän ja inhimillisen vanhuuden, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin, joka allekirjoitti ensimmäisenä vanhusten hoidon tilaa koskevan välikysymyksen.

Marinin mukaan sivistysvaltion merkki on se, kuinka huolehdimme heikoimmista.

– Meidän vastuullamme on tehdä suomalaisten ikäihmisten vanhuudesta parempi ja turvallisempi. Kyse on poliittisesta tahdosta. Tänään selviää, löytyykö tahtoa puheiden lisäksi myös tekoihin. SDP ja muu oppositio on valmis tekemään. Onko hallitus?

Viime viikkojen vanhustenhoitoon liittyvät uutiset ovat järkyttäneet suomalaisia hyvin laajasti. Laiminlyönnit, räikeimpänä Esperi Care -yhtiön toiminta, aiheuttavat suuttumusta, pettymystä ja epävarmuutta ihmisten keskuudessa.

– Vuonna 2012 ikäihmisten hoitoa haluttiin parantaa ja laadittiin historiallinen vanhuspalvelulaki. Silloinen peruspalveluministeri Maria Guzenina (sd.) esitti, että lakiin kirjataan 0,7 työntekijän sitova mitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon, Marin toteaa.

– Jo tuolloin tiedettiin, että vanhustenhoidossa on monesti työn vaativuuteen nähden liian vähän hoitohenkilöstöä. Mitoitus jäi tuolloin kirjaamatta pääministeripuolue kokoomuksen vaatimuksesta.

Esperi Care

Viimeisen seitsemän vuoden aikana on tapahtunut paljon.

– Kun Esperi Caren törkeydet ja suomalaisten ikäihmisten epäinhimillinen kohtelu paljastuivat, kaikki puolueet ilmoittivat kannattavansa hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin. Kaikki puolueet, paitsi kokoomus, Marin sanoo.

Vielä viime viikolla valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) totesi, ettei kokoomus kannata sitovaa henkilöstömitoitusta.

– Eilen Orpo kertoi, että kokoomus on valmis sitovaan hoitajamitoitukseen ja totesi ”haluamme uuden vanhuspalvelulain ja haluamme, että hoitajamitoitus sinne kirjataan”. Tämän jälkeen olemme kuitenkin lukeneet, ettei kokoomus kannatakaan numerollisen hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin, Marin toteaa.

– On hyvä, että nyt, kun vanhustenhoivan jo pitkään tiedossa olleet ongelmat nousivat entistä vahvemmin julkiseen keskusteluun, myös vastuuministeri Annika Saarikko (kesk.) kutsui eri toimijat keskustelemaan asiasta.

”Ihmisarvoista hoitoa”

Marinin mielestä lainsäätäjän pitää käyttää lainsäädäntövaltaa, kun suositukset osoittautuvat riittämättömiksi ja niitä on törkeällä tavalla rikottu, kuten on käynyt ilmi.

– Lailla on varmistettava, että ikäihmisten hoito toteutuu ihmisarvoisella tavalla.

– Esitämme, että vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismitoituksesta säädetään sitovasti. Vähimmäistaso tarvitaan, koska suosituksia ei ole noudatettu. Olemme tehneet koko opposition voimin asiasta lakialoitteen, jonka ensimmäisenä allekirjoittajana toimii kansanedustaja Maria Guzenina.

Marinin mukaan mitoituksen ehdottomana lähtökohtana ovat aina asiakkaat tarpeineen.

– Mitoituksen taso tulee määritellä asiakkaiden fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja palvelujen tarpeen pohjalta. Tilanteita, joissa mitoituksen on jo lähtökohtaisesti oltava 0,7 vähimmäismitoitusta korkeampi ovat esimerkiksi vaikeasti muistisairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden hoito.