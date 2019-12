Sanna Marin HS:lle: Vaikea arvioida toteutuvatko tavoitteet

Pääministeri kuvaa poliittista ajatteluaan voimakkaasti aatteeliseksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti pitää kiinni Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmasta. Etenkin ohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden on uumoiltu tällä menolla karkaavan. Marinilta kysytään Helsingin Sanomien haastattelussa, onko hän valmis joustamaan SDP:n arvoista tavoitteiden täyttämiseksi, jos hallituskumppanit sitä vaativat.

– Meillä on viisi puoluetta hallituksessa. Ne ovat sitoutuneet hallitusohjelman tavoitteisiin, ja keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi talouden tasapainottaminen vuoteen 2023 mennessä ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, Marin vastaa.

Hän toteaa uskovansa, että ”linjasta ja suunnasta” voidaan pitää kiinni. Etukäteen on pääministerin mukaan kuitenkin vaikea arvioida, pystytäänkö kaikki hallitusohjelman tavoitteet toteuttamaan tai lupaukset pitämään.

– Tämä on pyrkimys, mutta on vasta jälkikäteen arvioitavissa, onnistuimmeko siinä. Ja se on äänestäjien tehtävä arvioida.

Sanna Marin kertoo esikuvakseen SDP:n pitkäaikaisen kansanedustajan ja entisen ministerin Erkki Tuomiojan.

– Tuomioja on ollut minulle ja monille muille nuorille demareille ikoninen hahmo ja myös esikuva. Hän on hyvin periaatteellinen ihminen, joka on aina ollut erityisesti rauhan asialla. Tuomioja on myös monella tavalla vasemmistolainen. Hän on puhunut kestävästä kehityksestä niin kauan kuin muistan, Marin sanoo.

HS:n mukaan pääministeri on asemoinut itsensä samaan SDP:n aatteelliseen laitaan kuin Tuomioja. Häntä kuvataan myös Marinin vahvaksi tukijaksi.

Sanna Marin kertoo myös poliittisesta ajattelustaan.

– Jos poliittista ajatteluani pitäisi arvioida persoonan kautta, niin sitä kuvaa voimakas aatteellisuus. Minulla on vahva käsitys siitä, minkälainen haluan maailman olevan. Jos ymmärtää sen, että aidosti tunnen vahvaa paloa edistää tärkeinä pitämiäni asioita ja arvoja, voi ymmärtää toimintaani paljon paremmin. Mielestäni julkisuudessa arvioidaan nykyisin liian paljon, että politiikka on peliä.