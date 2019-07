Sanna Marin HS:lle: Tunnin juniin suhtauduttu liian optimistisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri peräänkuuluttaa realismia raidekeskusteluun.

Tampereen ja Turun tunnin junayhteyksiin on suhtauduttu aivan liian optimistisesti, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) Helsingin Sanomille.

Hänen mukaansa nopeiden junayhteyksien rakentaminen lähivuosina ei ole realismia.

– Tämä ei ole kyllä tahdosta kiinni, me kaikki tahdomme, että tulevaisuudessa on nopeita raideyhteyksiä kaupunkien välillä. Kyse on rahasta, Marin sanoo.

Vielä hallitusneuvotteluiden aikaan puhuttiin, että osan kolmesta suuresta ratahankkeesta on mahdollista aloittaa tällä vaalikaudella. Hankkeita ovat Tampereen tunnin juna, Turun tunnin juna ja Kotkan, Kouvolan tai Lahden kautta kulkevat idän rata.

Hankkeet maksavat yhteensä noin 10 miljardia euroa. Ministerin mukaan hävittäjähankinnan suuruista summaa ei ole mahdollista ottaa valtion budjetista.

– En usko, että sellaista eduskuntaa tulee, joka ohjaisi käytännössä kaikki liikennerahat raiteisiin, Marin toteaa.

– Kun osa poliitikoista antaa julkisuudessa ymmärtää, että tämä olisi tahdosta kiinni, he antavat kyllä todella virheellisen käsityksen siitä, minkä kokoluokan hankkeista on kyse.