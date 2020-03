Sanna Marin HS:lle: Järeämmille toimille ei ollut aiemmin perusteita

Pääministeri uskoo Suomen toimineen oikein koronakriisissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa Suomen valmistautuneen tammikuusta asti kaikkiin vaihtoehtoihin koronaviruksen kanssa. Marin uskoo Suomen toimineen oikein.

Julkisuudessa on pyöritelty, olisiko kovia toimia pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Tähän Marin vastaa kielteisesti.

– Ei. Suomi on toiminut oikea-aikaisesti suhteessa siihen, mikä tautitilanne on ollut Suomessa. Meillä tauti kulkee jäljessä, jos verrataan esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Aiemmin kaikki tartuntaketjut ovat olleet tiedossa, eikä ollut perusteita lähteä järeämpiin toimiin. Haitat olisivat olleet suuremmat kuin hyödyt, pääministeri toteaa.

Päätös alkaa toimia järeämmin syntyi Marinin mukaan Eurooppa-neuvoston tiistaina 10. maaliskuuta pitämän videokokouksen jälkeen. Sen jälkeen hän soitti valtiovarainministeri Katri Kulmunille (kesk.) ja kertoi, että talouden tukipakettia on alettava valmistella.

– Ei voi sanoa, etteikö jo tätä ennen olisi ollut sellainen käsitys, että joudumme ottamaan kovempia keinoja käyttöön, Sanna Marin kuitenkin sanoo.

Hänen mukaansa tilanteen kehittymiseen on varauduttu tammikuun alusta lähtien ja tautitilannetta on seurattu päivittäin Suomessa ja maailmalla.

Iltalehden mukaan valtioneuvoston tilannekeskus kirjasi koronaviruksen raporttiinsa ensimmäisen kerran 13. tammikuuta. Yleisvaarallisten tartuntatautien listalle se lisättiin valtioneuvoston asetuksella 14. helmikuuta. THL päivitti tilannearviotaan Suomen osalta viime viikon keskiviikkona ja lauantaina. Samalla hallituksessa valmisteltiin kovia toimia.

Kiinan on arvioitu peitelleen Wuhanin koronavirusepidemiaa sen kriittisinä alkuviikkoina. Tutkimuksen mukaan Kiina olisi voinut estää jopa 95 prosenttia syntyneistä koronavirustapauksista ja rajoittaa merkittävästi taudin leviämistä, jos siihen olisi puututtu kolme viikkoa aiemmin. Verkkouutiset kertoo koronakriisin kohtalokkaista ensiviikoista ja peittelystä tässä jutussa.

THL on saanut epidemian aikana osakseen arvostelua. Viranomaista on syytetty muun muassa taudin leviämisen ja vaarallisuuden vähättelystä. THL:n mallinnuksen taudin leviämisestä ja sen aiheuttamasta kuolleisuudesta ja sairaalahoidon tarpeesta on huomautettu poikkeavan esimerkiksi brittitutkijoiden laskelmista. THL on myös kyseenalaistanut WHO:n linjausta koronan testaamisesta. Tällä hetkellä THL arvioi koronan tappavan kuin kausi-influenssa. Verkkouutiset kertoo THL:n arvioista lisää muun muassa tässä jutussa.

Sanna Marinilta kysytään HS:n haastattelussa, vähättelikö THL liian kauan koronaviruksen leviämistä.

– Itse en näe sitä näin. Kun kaikki tartuntaketjut olivat vielä tiedossa, tilannetta hoidettiin sen mukaisesti, pääministeri vastaa.

Hänen mukaansa ”aina voi tehdä paremmin”, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomessa on varauduttu hyvin ottaen huomioon tilanteen poikkeuksellisuus. Se, ovatko päätökset olleet oikeita, nähdään Marinin mukaan vasta myöhemmin.

– Jälkikäteen pitää arvioida tarkkaan, mitä tehtiin, missä vaiheessa, ja olivatko toimet oikea-aikaisia ja miten prosessi kulki.

Tämä arvio pitää Sanna Marinin mukaan tehdä hyvin, jotta seuraavaan epidemiaan oltaisiin vielä paremmin varautuneita.