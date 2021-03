Sanna Marin: Hallitus neuvottelee rokotteiden painottamisesta epidemia-alueille

Keskusta on vastustanut rokotejärjestyksen muuttamista ennen kuin riskiryhmät on rokotettu koko maassa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että hallitus käsittelee rokotteiden painottamista pahimmille epidemia-alueille neuvotteluissaan keskiviikkona.

– THL ja STM ovat valmistelleet mallia, miten kohdentaminen voitaisiin toteuttaa, Sanna Marin kertoi tiistai-iltana Twitterissä.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo näyttää kannattavan rokotteiden painottamista pahimmille epidemia-alueille.

– Rokotteiden alueellisella kohdennuksella on arvioitu olevan hyötyjä epidemian torjunnassa. Odotan mielenkiinnolla STM:n ja THL:n mallia hallitukselle, Maria Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on vastustanut rokotusjärjestyksen muuttamista. Saarikko on linjannut, että riskiryhmät on rokotettava yhdenvertaisesti koko maassa ja vasta sen jälkeen asiaa on kaikkiaan arvioitava erikseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan pahimmille tautialueille menevistä lisärokotteista tulisi päättää heti, eli ennen kuin riskiryhmät on rokotettu koko maassa, kertoo Helsingin Sanomat. Jos päätös tehdään nyt, rokotteet ehtisivät alueille parin viikon sisällä.

