Sanna Marin: Hallitus käynnistänyt valmiuslain valmistelun

Valmiuslain käyttöönottoasetusta valmistellaan, jotta laki voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön nopeasti.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo hallituspuolueiden puheenjohtajien kokoontuvan huomenna sunnuntaina käsittelemään tarvittavia lisätoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Pääministeri kertoi asiasta yhteisöpalvelu Twitterissä.

Marinin mukaan koko hallitus kokoontuu asian tiimoilta maanantaina. Marinin mukaan hän on myös käynnistänyt valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelun, mutta valmiuslaki ei ole maanantaina hallituksen asialistalla.

– Hallituksen viisikko kokoontuu huomenna käsittelemään tarvittavia lisätoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Hallitus kokoontuu maanantaina, Marin tviittasi.

– Olen lisäksi käynnistänyt valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelun, jotta tarvittaessa asetus voidaan antaa nopeasti. Valmiuslaki ei ole maanantaina hallituksen käsittelyssä. Varaudumme kuitenkin kaikkeen, Marin jatkoi.

Marin pitää tärkeänä sitä, että keskeiset tahot ovat koronatilanteesta informoituja. Pääministeri aikoo myös järjestää ensi viikolla tiedotusvälineille säännönmukaisia katsauksia tilanteesta.

– Vaikeissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa on tärkeää, että keskeiset tahot ovat informoituja tilanteesta ja hallituksen toimista. Kokoonnuimme torstaina eduskuntapuolueiden kanssa ja olen keskustellut tilanteesta myös tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen kanssa, Marin tviittasi.

– Taudin lisäksi yhteiskunnassa leviää nyt myös väärä tieto. Tulen järjestämään ensi viikolla tiedotusvälineille säännönmukaisia ajankohtaiskatsauksia tilanteesta. On tärkeää, että oikeaa tietoa on saatavilla ja on mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta ja hallitukselta.

Tviittiketjussaan pääministeri vetosi sen puolesta, että ihmiset huomioisivat kanssaihmistensä hyvinvoinnin.

– Vaikka vaikeampia aikoja on edessä, Suomi ja suomalaiset selviävät tästäkin. Terveydenhuollon ammattilaisemme ovat osaavia ja viranomaiset luotettavia. Yhteiskunta toimii. Nyt jokaisen meistä on ajateltava kanssaihmisiä ja heidän hyvinvointiaan tavanomaistakin enemmän, Marin päätti.