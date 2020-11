Sanna Marin: Hallituksia ja poliitikkoja helppo syyttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurooppalaisten väsyminen koronakriisiin voi pääministerin mukaan johtaa populistipuolueiden suosion kasvuun.

Financial Timesin haastattelema pääministeri Sanna Marin (sd.) esittää, että Euroopassa pitäisi päättää yhteisestä strategiasta, jolla koronavirusta vastaan taistellaan.

Pääministeri Marin sanoo haastattelussa, että Suomi on saanut syksyllä epidemiatilanteensa pidettyä maltillisena testaus- ja jäljitysjärjestelmänsä, Koronavilkun aktiivisen käytön ja kohdennettujen rajoitustoimien ansiosta. Marin myöntää Suomea auttaneen myös, että kansalaisilla on taipumus pitää etäisyyttä, että väestöntiheytemme on alhainen ja että kansalaiset luottavat viranomaisiin.

Marin muistuttaa, että Suomi voi kärsiä, jos muu Eurooppa ei saa pandemiaa kuriin.

− Tämä ei ole kilpailu. Meidän kaikkien pitää menestyä ollaksemme turvassa. Suomessa tilanne on vakaampi, mutta olemme suuremmassa riskissä, jos virus leviää muissa maissa, pääministeri sanoo.

Hän sanoo olevansa huolissaan ihmisten väsymisestä tilanteeseen. Se voi Marinin mukaan johtaa populistipuolueiden kannatuksen kasvuun Euroopassa.

− Tämä voi mennä vielä huonommaksi ja ihmiset tulla vielä väsyneemmiksi. Tilanne on mennyt syksyllä pahemmaksi. Ihmiset yleensä haluavat löytää jonkun, jota syyttää, ja monesti helpointa on syyttää hallituksia ja poliitikkoja, Marin sanoo.

− Kun suljetaan taloutta ja ihmisten työpaikkoja, tämä luo poliittista tasapainottomuutta. Populisteilla on helpot vastaukset vaikeisiin ongelmiin, mutta heidän ratkaisunsa ovat harvoin oikeat, hän jatkaa.

Pääministeri haluaa Euroopalle yhteisen turvallisen matkustamisen järjestelmän, joka helpottaisi rajanylityksiä myös tulevaisuudessa, jos ja kun rokote saadaan käyttöön.

− Testaus on avain, meidän täytyy testata enemmän ihmisiä. Emme halua kieltää ihmisiä matkustamasta, me haluamme pysäyttää viruksen leviämisen, hän sanoo.