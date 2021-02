Sanna Marin: EU:n rokotetuotantoa on lisättävä

Eurooppa-neuvosto on keskustellut EU:n epidemiatilanteesta ja rokotehankkeen etenemisestä yhdessä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan puheenvuoroissa nousi esiin tarve kiihdyttää eurooppalaista rokotetuotantoa. Muun muassa AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot vakuutti torstaina EU-parlamentille, että bioreaktoreihin liittyvien tuotantovaikeuksien odotetaan helpottavan lähiaikoina.

Marinin mukaan 70 prosentin rokotekattavuutta koskevan tavoitteen ohella on ymmärrettävä, ettei kyseessä ole välttämättä ”yhden kierroksen kokonaisuus”.

– Tulevaisuudessa virusmuunnosten vuoksi voidaan tarvita uusia ja ehkä vuosittaisia rokotuksia. Riittävä kapasiteetti on tämän vuoksi erittäin tärkeää, pääministeri sanoi tiedotustilaisuudessa.

Sanna Marin totesi Suomen tukevan Viron pilotoimaa hanketta digitaalisesta rokotustodistuksesta. EU-maiden yhteistä järjestelmää voitaisiin käyttää esimerkiksi rajanylitysten yhteydessä.

Hän arvioi, että rajoituksia voidaan mahdollisesti purkaa jo ennen 70 prosentin rokotuskattavuuden saavuttamista. Kevennykset olisi tehtävä oikeasuhtaisesti tautitilanteeseen nähden.

Marin ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, miksi suuri määrä EU:lle toimitettuja koronarokotteita vaikuttaa jääneen toistaiseksi käyttämättä.

Guardian-lehden mukaan AstraZenecan toimittamista 6,1 miljoonasta annoksesta noin 4,8 miljoonaa annosta odottaisi vielä jakelua väestölle. Saksassa rokotteen kysynnän kerrotaan jääneen alhaiseksi sen tehosta esitettyjen epäilyjen vuoksi. Tutkimusten mukaan AstraZenecan tuote ehkäisee erittäin tehokkaasti vakavaa taudinkuvaa.

Pääministeri kertoi Eurooppa-neuvoston käyneen rokotushankkeen etenemistä läpi yleisellä tasolla.

– Kokouksessa nähtiin komission hahmotelma siitä, kuinka suuri osa on pistetty esimerkiksi ensimmäisen ja toisen annoksen osalta, ja millä tavalla toimituksia arvioidaan. On sanottava, että vielä liittyy epävarmuutta siihen, miten lopulta saamme rokotteita jäsenmaille. Jokainen luvattu rokoteannos pitää toimittaa, Sanna Marin sanoi.

