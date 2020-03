Sanna Marin: Esitys ravintoloiden sulkemiseksi eduskuntaan tänään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan rajoitusten on tarkoitus olla voimassa toukokuun loppuun asti.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen esitys ravintoloiden sulkemiseksi menee eduskunnan käsittelyyn jo tänään.

– Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut aikaan hallituksen esityksen, ja valtioneuvosto on sen hetki sitten istunnossaan käsitellyt, jotta me saamme ravintoloiden, kuppiloiden ja muiden vastaavien osalta tämän rajoittamisen eduskunnan käsittelyyn jo tänään, Marin totesi medialle Säätytalolla.

Hänen mukaansa eduskunnan kanssa on keskusteltu siitä, että he pystyvät ottamaan esityksen tänään istuntoon ja mahdollisesti myös lähetekeskusteluun.

– Hallituksen esitys näiden ravintoloiden kiinnilaittamiseksi menee jo tänään eduskuntaan käsittelyyn. Se mahdollistaa sen, että parhaimmassa tapauksessa hallituksen esitys on tällä viikolla eduskunnassa käsitelty eli rajoitukset voidaan saada mahdollisimman pian voimaan.

– Näiden rajoitusten osalta voin sanoa myös, että ne ovat voimassa 31. toukokuuta asti. Mutta hallitus korostaa, että jos rajoitustoimenpiteitä on aiemmin mahdollista purkaa, niin siihen ollaan ilman muuta valmiita.

Marinin mukaan hallituksen vahva tahto on se, että näitä yrittäjiä, ei vain ravintolayrittäjiä vaan muitakin yrittäjiä, pyritään tässä erittäin vaikeassa tilanteessa auttamaan.

– Etsimme koko ajan välineitä, joilla voidaan auttaa erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia pienyrittäjiä siinä, että he eivät menettäisi toimeentuloaan kiinteiden kulujen juoksemisen vuoksi.

Marin totesi aikaisemmin maanantaina, että ravintoloiden ja kuppiloiden sulkemisen lisäksi Uusimaa eristetään ja työvelvoite otetaan käyttöön.

Hallitus jatkaa Säätytalossa neuvotteluja uusista toimista koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Hallitus tiedottaa päätöksistä keskiviikkona myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.