Sanna Marin: Emme oikein ymmärrä, miten vakavaksi tilanne voi mennä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan koronatoimien on syytä olla ennakoivia ja riittävän tehokkaita.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esitteli tiistaina esityksensä ravintolarajoitusten joustavammasta mallista. Malli on nyt kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mielestä oikeasuuntainen.

− Se vahinko, mikä tässä pääsi tapahtumaan, on että hallitus on tällä kaavamaisella linjauksellaan mahdollisesti aiheuttanut konkursseja ja konkurssiuhkia. Siksi tämä ei ole pieni asia, Petteri Orpo sanoi Iltalehden puheenjohtajatentissä tiistaina.

Yrittäjät ovat esittäneet kysymyksiä siitä, voivatko he hakea kaavamaisten rajoitustoimien aiheuttamista taloudellisista menetyksistä korvauksia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi hallituksen linjanneen, että kustannustukia jatketaan.

− Toivottavasti vielä tämän vuoden puolella saadaan tämä voimaan sillä tavoin, että tätäkin tukimuotoa voi hakea, Marin sanoi.

− Kun kuuntelen yhteiskunnallista keskustelua, haluan myös välittää sen oman näkemykseni siitä, että tämä tilanne on todella vakava, ja mielestäni emme oikein Suomessa tällä hetkellä ymmärrä sitä, kuinka vakavaksi tämä tilanne voi hyvinkin nopeasti mennä, Marin jatkaa.

Hän viittaa Euroopan tautitilanteeseen, jossa on tavattu niin tautimäärien kuin sairaala- ja tehohoidon tarpeen kasvua.

− On vain todettava, että tämä voi olla myös Suomella edessä, jos emme toimi tarpeeksi voimakkaasti ja riittävän ajoissa. Kyllä nyt peräänkuuluttaisin sitä, että meidän tulee pysähtyä tähän tilanteen vakavuuteen ja toimia ennakoivasti.

Marinin mielestä toimia pitäisi tehdä aiemmin ja riittävän tehokkaasti.

− Että voisimme välttää tilanteen, jossa olemme välttämättömyyden edessä ja meidän on viimeisellä hetkellä toimittava. Uskon, että tämä on myös talouden kannalta parempi ratkaisu kuin se, että odottaisimme siihen pisteeseen asti, että tilanne on todella paha.

Miksi hallitus antoi uuden kaavamaisen esityksen?

Petteri Orpon mukaan kyse ei ole siitä, etteikö koronatilanteesta oltaisi huolissaan.

− Kysymys on siitä, miksi hallitus toi uudelleen sellaisen kannan, joka on perustuslakivaliokunnan ohjeen vastainen.

− Me kyllä toimme mallin, joka perustuu siihen, millainen epidemiatilanne on kullakin alueella. Mutta perustuslakivaliokunta arvioi, että tulisi olla vielä enemmän asteita kuin ne jotka hallitus linjasi, Marin vastasi.

− Nyt perustuslakivaliokunta on näkemyksensä antanut, ja näinhän meillä tavanomaisestikin toimitaan, että hallitus tekee esityksen, se annetaan eduskuntaan, ja sen jälkeen valiokunnat arvioivat, miltä osin sitä pitää korjata. Tämä on erittäin haastavaa lainsäädäntöä, minkä kanssa olemme tekemisissä, pääministeri lisää.