Sanna Marin: Emme halua viruksen leviävän

Pääministerin mukaan lapsenlapsen voi tavata, jos se on ikääntyneelle tärkeämpää kuin itsensä suojaaminen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että Suomen hybridistrategia tarkoittaa sitä, että laajoista rajoitustoimenpiteistä pyritään siirtymään testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamalliin.

Marin perusteli siirtymää sillä, että rajoitustoimenpiteillä on monia haitallisia vaikutuksia, eikä laajamittaisten rajoitustoimien ylläpito ole kestävää.

– Emme kuitenkaan halua, että virus lähtee leviämään hallitsemattomasti. Siksi rajoituksia puretaan vähitellen ja seurataan tarkasti, miten epidemia kehittyy, Sanna Marin sanoi tiedotustilaisuudessa tänään perjantaina.

Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmään kuuluvia.

– Tavoite tarkoittaa, että emme halua viruksen leviävän, Marin sanoi.

Pääministeri totesi, että Suomi on toistaiseksi onnistunut välttämään tautipiikin.

Hallitus ei suosita lapsenlasten tapaamista

Marin sanoi, että riskiryhmiin kuuluvia halutaan suojella taudilta, koska se voi olla hyvin vakava ja johtaa kuolemaan. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi korkea ikä ja osa perussairauksista.

– Meillä on velvollisuus kertoa ihmisille se tieto, mitä meillä taudista on. Siksi olemme antaneet suosituksen ikääntyneille välttää fyysisiä kontakteja muihin ihmisiin. Mikäli ikääntynyt kokee, että lapsenlapsen tapaaminen on tärkeämpää kuin suojata omaa terveyttä mahdolliselta altistumiselta, on näin mahdollista toimia. Hallitus ei sitä kuitenkaan nykyisen tiedon valossa voi suosittaa, Marin sanoi.

Hänen mukaansa erityisenä huolena on viruksen leviäminen hoivayksiköissä, ja sen vuoksi vierailut niissä on kielletty.

– Etsimme kuitenkin tapoja mahdollistaa turvalliset sosiaaliset kontaktit myös näissä asuville ihmisille.

Toiseen aaltoon valmistaudutaan

Marin sanoi, että testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamalli on osittain valmis.

– Testauskapasiteettia on nostettu ja nostetaan yhä. Samoin jäljittämisen resursseja on nostettu.

Marin sanoi, että näillä toimilla valmistaudutaan toiseen aaltoon. Jäljittämiseen tarvitaan hänen mukaansa mobiilisovellus, jonka mahdollisimman moni ottaisi käyttöön. Sovellus saadaan tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön kesällä.

– Emme varmuudella tiedä, onko viruksella kausivaihtelua. On mahdollista, että kesäksi epidemia hiipuu ja taudin uusi aalto tulee syksyllä. Meidän on varauduttava myös siihen.

Marin sanoi, että hallitus ei ole asettanut tavoitetta tietystä tartuttavuutta kuvaavasta R-luvusta, koska se ei kuvaa tilannetta kattavasti ja vaihtelee alueittain.

– Tautia esiintyy ryppäissä, ja epidemian kulkua on vaikea ennustaa.

Jos R-luku on alle 1, tauti hiipuu ja jos luku on yksi, tauti leviää.