Sanna Marin ei vastannut WHO:n pääjohtajan haasteeseen

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus twiittasi kaksi viikkoa sitten kutsuja maailman johtajille, jotta he tukisivat WHO:n WearAMask-haastetta. Vetoomuksessa kutsuttiin ”auttamaan meitä levittämään sanaa siitä, miten käyttää maskia suojellaksemme rakkaitamme Covid19:lta”.

– Yhdessä voimme tehdä sen kaiken!, vetoomuksessa pyydettiin.

Ghebreyesusin vetoomus lähti samalla Barbadoksen pääministerille, Japanin pääministerille, Singaporen pääministerille, paaville, Uuden-Seelannin pääministerille, Suomen pääministeri Sanna Marinille ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille. Pääjohtaja haastoi myös kymmeniä muita valtionpäämiehiä.

WearAMask-haasteessa on pyydetty ottamaan itsestä kuva tai video maskin kanssa, jakamaan se ja kutsumaan ystäviä tekemään samoin ”solidaarisuuden ja toisten ihmisten suojelun viestinä”. Sanna Marin ei ole vastannut WHO:n pääjohtajan twitter-haasteeseen.

I invite @miaamormottley @AbeShinzo @leehsienloong @Pontifex @jacindaardern @MarinSanna @vonderleyen to support the @WHO #WearAMask challenge and help us spread the word about how and when to use a mask to protect our loved ones from #COVID19 . Together, we can 𝗱𝗼 𝗶𝘁 𝗮𝗹𝗹!

.@WHO is launching a new #WearAMask challenge!

By wearing a mask, you are sending a message of solidarity and protecting other people, especially those most vulnerable to #COVID19.

Take a photo or a video of yourself wearing a mask, share it and nominate friends to do the same ⬇️ pic.twitter.com/Dv374xn10y

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 5, 2020