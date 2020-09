Sanna Marin: Ehkä pääministeri on ylitsepääsemätön ongelma kokoomukselle

Pääministerin mukaan hänestä on haluttu luoda ylimielistä kuvaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) käytti puheenvuoron eduskunnan välikysymyskeskustelussa keskiviikkona ryhmäpuheiden jälkeen. Hän aloitti vastaamalla ihmettelyyn siitä, minkä vuoksi välikysymykseen hallituksen puolesta varsinaisesti vastasi aluksi puhunut valtiovarainministeri eikä pääministeri.

Sanna Marinin mukaan myös vuosi sitten ”aika lailla samansisältöiseen välikysymykseen” vastasi silloinen valtiovarainministeri.

– Kokoomus onkin tehnyt oppositiopolitiikkaa mielenkiintoisilla teemoilla, Sanna Marin aloitti.

– Aiemmin kokoomus on vaatinut tiedon pääministerin kalenterista, kun priorisoin kesällä Eurooppa-neuvoston kokoukseen valmistautumisen, televisiotentin edelle. Tämä kalenteri toki toimitettiin. Asiasta ei sen jälkeen kuultu. Mitä te oikein ajattelitte sieltä löytävänne?, Marin kysyi.

Marinin mukaan ”puheenjohtaja (Petteri) Orpo on lehdistössä myös valitellut, ettei pääministerin kanssa ole järjestynyt tapaamista”.

– Tämä tapaaminen järjestyi, mutta tärkeämpää oli ilmeisesti luoda mielikuva ylimielisestä pääministeristä.

Sanna Marin jatkoi kokoomuksen nyt tekevän oppositiopolitiikkaa sillä, kuka välikysymykseen vastaa.

– Yhtä lailla samoin toimittiin myös viime vuonna, mutta ehkä nykyinen pääministeri on ylitsepääsemätön ongelma kokoomukselle, Sanna Marin sanoi itseään tarkoittaen.

– Näinkö heikot ovat kokoomuksen oppositiopolitiikan eväät?Marin jatkoi puhumalla yritysvastuusta.

– Totesin, että emme valitettavasti voi luottaa siihen, että yritykset huolehtivat ihmisistä ja ympäristöstä vaan tarvitsemme vastaisuudessakin vahvaa hyvinvointivaltiota, sääntelyä ja taloudellisia ohjauskeinoja ihmisten ja ympäristön suojaksi. Mielestäni tämä on aika maltillinen toteamus. Ja kertoo ehkä siitä minkälainen reaktio näihin on tullut, miten tämä sitten on koettu, mutta mielestäni tässä ei ole mitään erityisen ihmeellistä. Me tarvitsemme vahvaa hyvinvointivaltiota ihmisten ja ympäristön suojaksi ja kyllä minä näiden sanojeni takana seison.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai debatin alkajaisiksi vastata.

– Arvoisa pääministeri. Minä nyt en kysy teidän kalenteristanne tai meidän välisistä keskusteluistamme, viestinvaihdosta. Minä ja oppositio kysyimme siitä, miten me saisimme suomalaisille töitä, Petteri Orpo totesi.

– Täällä on syytetty meitä siitä, että me lietsomme epätoivoa tai uhkakuvia. Mutta, arvoisa pääministeri, me olemme tänäänkin saaneet niitä soittoja ja yhteydenottoja yrittäjiltä, niiltä ihmisiltä jotka ovat jääneet työttömäksi, jotka ovat lomautettuja. Heillä on epätoivo. Heillä on huoli.

– Me halusimme kysyä teiltä tällä välikysymyksellä, että mitä te teette näiden ihmisten auttamiseksi? Millaisia työllisyystoimia teette?

– Ja te vastaatte jotain aivan käsittämätöntä! Minusta tämä ei ole eduskunnan keskustelulle sopiva tapa. Täällä piti puhua välikysymyksestä ja me olisimme halunneet teidän vastauksenne tähän välikysymyksen kysymyksiin, Orpo arvosteli.

Sanna Marin palasi asiaan myöhemmässä puheenvuorossaan.

– Edustaja Orpo, te kysyitte miksi vastasin kuten vastasin. Kuvasin niitä keinoja joilla kokoomus on valinnut tehdä oppositiopolitiikkaa. Yhtä lailla ensimmäinen kysymyksenne, jonka te esititte, ei ollut suinkaan se että millä tavalla hallitus tekee työllisyys- ja talouspolitiikkaa, josta tämä välikysymys kuitenkin on tehty, vaan se ensimmäinen kysymys oli että minkä takia tähän välikysymykseen ei vastannut pääministeri, Sanna Marin sanoi.

Hänen mukaansa ”hallitus on vastannut tähän välikysymykseen. Aivan kuten yhtä lailla viimekin vuonna niin tähän väikysymykseen vastasi valtiovarainministeri (Matti) Vanhanen, sen takia että tämä koskee mitä suurimmassa määrin myös budjettia”.

– Miksi se ei ollut ongelma vuosi sitten mutta se on nyt ongelma? Todella toivon että me pääsemme tässä salissa keskustelemaan myös sisällöistä ja oppositiopolitiikka, joka perustuu kalentereiden perkaamiseen tai kysymykseen siitä, että kelpaako valtiovarainministeri välikysymyksen vastaajaksi koko hallituksen puolesta, niin tämän kaltainen oppositiopolitiikka jätettäisiin vähemmälle. Keskitytään mieluummin asioihin, Marin jatkoi.

Kolmannessa puheenvuorossaan Sanna Marin jatkoi aiheesta edelleen. Hän vastasi asiaa ihmetelleille kansanedustajille

– Niin arvoisa puhemies, minä vastasin siihen kysymykseen, jonka täällä edustaja Orpo minulle esitti. Eli siihen että miksi pääministeri ei vastannut tähän kysymykseen. Se oli edustaja Orpon kysymys, ja siihen minä vastasin. Minä oletan näin, että kun salissa opposition edustaja kysyy, niin nimenomaisesti siihen kysymykseen vastataan, ja näin minä juuri tein.

Marin jatkoi kokoomukselle heittelyä myös myöhemmissä puheenvuoroissaan.

– Arvoisa puhemies, erittäin hienoa että kokoomuksessakin tunnustetaan nyt, että tarvitsemme kaikilta yhteiskuntavastuuta, hän aloitti yhden vastauksensa.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen ihmetteli, että kun oppositio kysyy taloudesta ja työllisyydestä, ei pääministeri edes mainitse näitä asioita. Sen sijaan Vartiainen laski Marinin maininneen kokoomuksen kuudesti. Tämä sai Sanna Marinin vastaamaan näin:

– Minä ajattelen niin, että kun kokoomuksen puheenjohtaja kansanedustaja Orpo täällä esittää suoran kysymyksen pääministerille, niin minä siihen suoraan kysymykseen suorasti vastaan. Valtiovarainministeri Vanhanen vastasi koko hallituksen puolesta tähän välikysymykseen, aivan kuten myös vuosi sitten valtiovarainministeri vastasi taloutta ja työllisyyttä koskevaan välikysymykseen.

– Kun täällä edustaja Orpo minulta tätä kysyi, niin tähän kysymykseen vastasin. Jos kokoomus sitten olettaa, ja odottaa että minä vastaan johonkin muuhun kysymykseen kuin siihen mitä täällä salissa kysytään, niin kenties meillä on sitten erilainen käsitys siitä millä tavalla on kohteliasta vastata. Minä vastaan siihen mitä kysytään. Ja kun tätä kysyttiin, niin siihen minä vastasin, Marin totesi välillä selvästi kiihtyen.

Petteri Orpon mukaan ”se, onko hallitusohjelma voimassa ja onko hallitus tehnyt riittävästi työllisyyden ja lähes puolen miljoonan ihmisen eteen, on niin suuri kysymys, että minusta on aivan oleellista tässä tilanteessa kysyä, miksi pääministeri ei itse vastaa”.

– Ja kiitos, olette nyt vastannut siihen useampaan otteeseen. Mutta en voi käsittää, miten siinä yhteydessä puhutte siitä, olemmeko me saaneet jonkin kalenteritapaamisen sopimaan – ja palaatte siihen vielä. Minusta se on uskomaton asia. Vastakkainasettelulla ei voita tässä tilanteessa mitään, Petteri Orpo ihmetteli.

– Minut tekee erittäin surulliseksi, että te koitatte viedä tätä keskustelua muualle. Te hyökkäätte kokoomusta kohtaan. Minä en ole kuullut teidän puhuvan niiden ihmisten puolesta, jotka ovat menettäneet työpaikkansa!

Sanna Marin vastasi, että ”minä toivoisin, että kokoomus huomioisi myös ne lukuisat teot, joita hallitus tekee”.