Sanna Marin Eeva-lehdelle: Tämä työ vaatii läheisiltäkin uskomattoman paljon

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on antanut Eeva-lehdelle laajan haastattelun. Tuulisella paikalla -otsikoituun haastatteluun Marinia on kuvattu Kesärannassa.

Jutun mukaan ”pääministerinä Sanna Marin ei halua purkaa työpaineita läheisiinsä. Hän päästää höyryjä lenkkipolulla tai imurin varressa”. ”Kun Sanna juoksee, muu maailma sulkeutuu ulkopuolelle”.

Marin kertoo, miten vaikea ja nopea päätös hänen oli tehtävä joulukuussa 2019. Oli pari päivää aikaa miettiä, lähtisikö postikohun vuoksi eroamaan joutuneen Antti Rinteen jälkeen tavoittelemaan pääministerin tehtäviä.

– Se oli kova paikka Antille ja meille kaikille muillekin, Sanna Marin sanoo Eevalle.

– Olin seurannut myrskyn keskellä tilannetta puolueen varapuheenjohtajana ja liikenneministerinä ja pyrkinyt olemaan Antin tukena. Samalla näin, miten raskaita pääministerin tehtävät ovat. Työ vaatii kaikilta läheisiltäkin uskomattoman paljon.

Jutun mukaan ratkaisussa auttoi lopulta juuri perheen tuki.

– Mieheni sanoi, että me pärjäämme ja olemme tukenasi. Teet sen, mitä tarvitsee.

Eeva-lehti kertoo, miten yllätyksenä Marinille tuli, että suomalaisnaisten johtama hallitus kiinnosti kansainvälistä mediaa.

– En osannut varautua siihen huomioon, joka valintaani ja koko hallitusviisikkoon kohdistui. Haastatteluihin meni aikaa, mutta minusta oli tärkeää, että Suomi näkyy maailmalla. Eihän Suomea liikaa tunneta. On hyvä päästä kertomaan, millainen maa ja yhteiskunta Suomi on, Marin toteaa.

Hän kuvailee, että pääministerin työssä ei ole aikatauluja.

– Aina on oltava valmis työskentelemään. Vapaa-ajalla, lomalla, yömyöhällä. Kaikki muu väistyy työn edestä.

Sanna Marin kuvailee olevansa asioihin keskittyvä ja suoraviivainen. ”Hänen on ollut vaikea ymmärtää, etteivät kaikki toimikaan samoin. Siinä on ollut opettelemista”.

– On pitänyt oppia lukemaan ihmisiä, ja varmasti joudun sitä vielä tulevaisuudessakin opettelemaan. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa toimia. On vain erilaisia tapoja, ja toista pitää aina pyrkiä ymmärtämään.

Hänen mukaansa kohut ruokkivat itse itseään.

– Kun ensimmäinen vyöry tulee, se on vain kestettävä, sillä tilannetta on usein vielä silloin vaikea saada hallintaan. …Yleensä kohut syntyvät asioista, jotka eivät kansakunnan näkökulmasta ole edes isoja tai merkityksellisiä.

Perhe-elämästään kertovan Sanna Marinin mukaan ”pääministerin työssä inhimillisesti raskainta on ollut yksityisyyden menetys”. Hän sanoo, ettei usko, että siihen ikinä tottuu.

– Kun liikun julkisilla paikoilla, ihmiset ottavat kännykkäkuvia ja jakavat niitä eteenpäin sosiaaliseen mediaan ja lehdistölle.

Eeva kertoo Marinin leiponeen Instagramin tarinoissa fetapiirakkaa, josta tuli pieni hitti. Lehden mukaan somesta on vedetty päätelmiä siitä, kuinka hän poliitikkona rakentaa imagoaan.

– On ollut vähän huvittavaakin seurata niitä analyyseja. Olen pääministeri, mutta olen myös Sanna, joka elää 35-vuotiaan naisen tavallista elämää. En mene edellisten pääministerien muottiin, ja sitä on joidenkin vaikea hyväksyä. En ole mies, jolla on tumma puku, kravatti ja vakava ilme.

Haastattelussa todetaan, että somessa on ihmetelty, ehtiikö Sanna juurikaan nukkua, kun ehtii tehdä kaikkea.

– Vaikka teen itse paljon töitä ja työpäivät venyvät, näen, että tyttäremme voi hyvin. Ei ole vain yhtä tapaa toimia. Itselleen pitää olla armollinen, hän sanoo.