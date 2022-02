Sanna Marin eduskunnassa: Välittyy kuva, että jokainen erilaiselta näyttävä on jengirikollinen

SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri kuittasi jengikysymystä toteamalla, että iso osa maahanmuuttajista elää kunnollisesti.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina kansanedustajat kysyivät jengirikollisuuden vahvistumisesta. Kokoomuksen kansanedustajan Antti Häkkäsen mukaan hallitus on nyt jo kolme vuotta istunut, merkit ovat olleet nähtävillä koko ajan ja poliisi on varoittanut koko tämän vaalikauden ajan.

– Silti kotouttamissuunnitelmassa ei sanaakaan, silti sisäisen turvallisuuden selonteossa ei sanaakaan, ja silti edelleenkään ei ole valtioneuvoston työryhmää tai mitään valmistelua käynnissä. Miksi te ette ryhdy mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin? Pääministeri Marin, minkä takia hallitus ei ole mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin ryhtynyt, Antti Häkkänen kysyi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) vastaus sai aikaan kohinaa istuntosalissa. Marinin vastaus kuului sanatarkasti näin:

– Kuten sisäministeri on kuvannut, toimia kyllä on tehty. Ja tässä muun muassa opetusministeri (Li) Andersson omalta puoleltansa totesi, millä tavalla kouluissa tähän tilanteeseen puututaan. Itse olen avoin kyllä sille ajatukselle, että meillä olisi myös parlamentaarista yhteistyötä tämän teeman ympärillä, koska näen, että tämä on vakava kysymys nyt ja tämä on tulevaisuudessa vielä vakavampi kysymys jos me emme tähän tartu ajoissa, Sanna Marin aloitti.

– Mutta haluaisin tuoda myös hieman inhimillisyyttä tähän saliin. Kun me keskustelemme tästä ilmiöstä, niin hyvin herkästi tästä keskustelusta valitettavasti kotikatsomoihin välittyy kuva, että jokainen maahanmuuttaja, jokainen turvapaikanhakija, jokainen ihminen joka näyttää hieman erilaiselta on jengirikollinen.

– Näin ei ole. Näin ei ole. Iso osa ihmisistä elää kunnollista kansalaisen elämää Suomessa. Tämä on ilmiö, johon pitää puuttua ja johon pitää suhtautua vakavasti. Ja me tarvitsemme monenlaisia työkaluja, kuten aikaisemmin kuvasin. Ja samanaikaisesti meidän pitää torjua sellaista ilmapiiriä yhteiskunnassa, joka sanoo näille nuorille ja lapsille: olet väärän värinen, väärän näköinen, mene kotiisi. Tämä on sellainen ilmapiiri, joka ruokkii nimenomaisesti sitä että meillä on ihmisiä näissä jengeissä, Marin lopetti.

EDIT: Keskustelun kulkua päivitetty kello 18:40.