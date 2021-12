Sanna Marin baarikohusta: Toivottavasti ei nakerra uskottavuutta

Pääministerin mukaan viestinkulussa on ongelmia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toivoo, että hänen viime lauantaisesta baari-illasta noussut kohu ei nakerra valtioneuvoston uskottavuutta kansallisen koronantorjunnan johtajana.

– No, tietenkin toivon, että sillä ei ole tähän merkitystä. Nyt on selvinnyt, että meillä on ollut haasteita myös viestinkulussa ja sen vuoksi tänään kello 15.00 on palaveri siitä, että tarkistamme kaikkia näitä ohjeistuksia. Myös sitä, että ne ovat yhdenmukaisia eduskunnan ohjeistuksen kanssa, Marin sanoi toimittajille tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

– Meillä on tällä hetkellä tilanne, että nämä ohjeet eivät ole täysin selkeitä. Ja nyt on senkin vuoksi tarpeen tämä kokonaisuus läpikäydä.

Hän kertoi aikaisemmin keskiviikkona MTV Uutisten mukaan, että ei ollut tietoinen marraskuun lopussa päivätystä valtioneuvoston ja ministeriöiden koronaohjeistuksesta, jossa suositellaan välttämään kontakteja altistuttuaan koronavirukselle.

Marin kuitenkin korosti tiedotustilaisuudessa, että nyt tehtävä ohjeistuksien selkeyttäminen ei poista hänen omaa vastuutaan viime viikonlopun tilanteesta, jolloin hän sai kuulla altistuneensa koronavirukselle ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tartunnan myötä, mutta ei lähtenyt illanvietosta lauantaina.

Ministereille annettiin ohje välttää kontakteja valtioneuvoston puhelimeen lähetetyllä tekstiviestillä, eikä Marin kantanut tätä puhelinta mukanaan illanvietossa. Marin sai tiedon Haaviston koronatartunnasta soitolla toiseen puhelimeen eikä keskustelussa häntä erikseen ohjeistettu välttämään kontakteja. Keskustelu käytiin valtiosihteeri Henrik Haapajärven kanssa. Marin käyttää pääsääntöisesti eduskunnan puhelinta.

– Haluamme varmistaa, että vastaisuudessa asiat sujuvat paremmin ja viestinkulkuun ei tule ongelmia minun tai muidenkaan ministerien osalta, Marin sanoi toimittajille.

Marin pyysi anteeksi ja myönsi, että hänen olisi pitänyt jättää menemättä baariin. Marin pahoitteli myös sitä, että hän ei tarkistanut lauantaina kahteen kertaan sitä, miten hänen tulisi tilanteessa toimia.

– Minun olisi pitänyt käyttää parempaa harkintaa.