Sanna Marin: Asioita on paljon ja ne ovat hankalia

Hallitus käy läpi kaikki rajoitustoimet ja pohtii niiden purkamisaikataulua.

Hallitus jatkaa neuvotteluitaan koronaepidemian vuoksi asetettujen rajoitustoimien purkamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi saapuessaan Säätytalolle hieman ennen kello 10, että toivon mukaan tänään maanantaina tulee valmista.

Neuvottelut kestivät eilen yli 12 tuntia. Pääministerin mukaan pöydällä on erittäin laaja kokonaisuus. Hallitus käy läpi lähes kaikki asettamansa rajoitustoimenpiteet ja pohtii, mikä on oikea aika purkaa ne.

Marinin mukaan keskustelu hallituksen sisällä on ollut vilkasta, mutta hallituspuolueiden välillä ei ole erimielisyyksiä.

– En näkisi, että tässä on minkäänlaista asetelmaa esimerkiksi puolueiden välillä. Kyse on vain siitä, että asioita on paljon ja asiat ovat hankalia, Marin sanoi.

Hänen mukaansa huolelliseen käsittelyyn menee aikaa.

Tarpeen mukaan linjaa korjataan

Pääministerin mukaan rajoitustoimia lähdetään purkamaan asteittain ja porrastaen.

– Haluamme myös tarkasti seurata, millä tavoin rajoitustoimenpiteiden purku vaikuttaa ja onko tarpeen tehdä korjaustoimenpiteitä. Meidän pitää valmistautua siihen, että tarpeen mukaan korjaamme aina linjaamme, Marin sanoi.

Hallitus päätti jo viime viikolla, että peruskoulujen osalta palataan lähiopetukseen 14. toukokuuta.

Yleisötilaisuuksien osalta on jo päätetty, että heinäkuun loppuun asti yli 500 hengen tilaisuudet on kielletty. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan yleisötilaisuuksien jatkosta on tarkoitus linjata kesäkuun alussa.

Hallitus pohtii Suomen ja Viron välisen työmatkaliikenteen avaamista. Ohisalo sanoi hallituksen keskustelevan siitä, miten Suomen jumiin jääneiden virolaisten työntekijöiden tilannetta voitaisiin helpottaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) puolestaan sanoi, että ravintolakysymykset ovat yhä auki.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) vakuutti, että ravintoloiden tukipaketti tulee kyllä tällä viikolla.

Terveysviranomaisten tietoa avattava

Hallituksella on käytössään valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän laatima 80-sivuinen raportti rajoitustoimien purkamisesta.

– Raportti on erittäin kattava. Lopulta hallitus on se taho, joka joutuu nämä päätökset tekemään ja vastuun kantamaan, pääministeri totesi.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä yliopistojen kanssa ovat myös tuottaneet tietoa hallitukselle.

– Hallitus on keskustellut siitä, että on tärkeää, että tietoa avataan mahdollisimman laajasti, niin että sitä voidaan myös ulkopuolelta tarkastella ja arvioida suhteessa hallituksen linjauksiin, Marin sanoi.