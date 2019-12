Sanna Marin Ylellä: Antti Rinteestä hallitustunnustelija

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpo ihmettelee, miten keskustan luottamus on palautunut, jos eronnut pääministeri vetää tunnustelut.

SDP valitsee hallitustunnustelijan tulevana torstaina. Puoluehallitus kokoontuu aamulla ja eduskuntaryhmä iltapäivällä.

– Itse pitäisin varsin luonnollisena sitä, että puheenjohtaja Antti Rinne ottaisi tässä tilanteessa tämän tehtävän ja kävisi tunnustelut, SDP:n varapuheenjohtaja, toimitusministeristön liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoi Ylen A-studiossa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo huomautti, että eduskuntaryhmät valitsevat hallitustunnustelijan.

– Kyllä, eduskuntaryhmät, mutta Antti Rinne on puolueen puheenjohtaja edelleen kesän puoluekokoukseen asti, ja olemme tämän kysymyksen käyneet myös keskustan kanssa perusteellisesti läpi, Marin sanoi ja katsoi keskustan puheenjohtajan, toimitusministeristön elinkeinoministerin Katri Kulmunin suuntaan.

Kulmuni ei sanonut mitään.

– Miten se luottamus palautuu, Petteri Orpo ihmetteli ja kysyi Kulmuniin viitaten, miten keskustan luottamus Rinteeseen on palautunut niin, että Rinne voisi toimia hallitustunnustelijana.

Kulmuni ei vastannut tähänkään. Rinne joutui eroamaan tänään, koska hallituskumppani keskusta ei enää luottanut pääministeriin.

– Tämä varmasti hämmentää, mutta se ei ole näin, että hallitustunnustelija automaattisesti olisi pääministeri. Antti Rinne on tänään jättänyt eronpyyntönsä ja on selvää, että me tulemme nimeämään uuden pääministeriehdokkaan, siitä ei ole kahta kysymystä. Sen päätöksen tulee tekemään puoluevaltuusto, Sanna Marin sanoi.

Marinin käsityksen mukaan SDP:n puoluevaltuusto kokoontuu aikaisintaan sunnuntaina.

Pääministeriksi ovat ilmaisseet halukkuutensa sekä Sanna Marin että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

