Sanna Marin koronasta huhtikuussa: Helsinki-Vantaan virheet korjattiin

Pääministeri toisteli keväällä, että silloiset epäonnistumiset selvitetään.

Koronatartuntoja tuovien matkustajien vapaa pääsy Suomeen lentokenttien, satamien ja muiden rajojen valvomattomuuden vuoksi on saanut monet muistelemaan lupauksia keväältä.

Tuolloin puhuttivat muun muassa myöhästymisemme EU:n suojainhankinnoista sosiaali- ja terveysministeriön viivyttelyn vuoksi, organisaatioiden takeltelu, maskikaupat outojen yrittäjilen kanssa, Business Finlandin koronatukirahat ja lennot pahimmalta korona-alueelta Suomeen ilman kontrollia.



– On selvää, että emme voi välttyä virheiltä keskellä kriisiä. Kun virheitä tehdään, ne on selvitettävä avoimesti ja niistä on otettava opiksi. Hallituksen tärkein tehtävä on tehdä päätöksiä, joilla Suomi ohjataan ulos kriisistä. Samalla on luotava polku kestävämpään kasvuun, pääministeri Sanna Marin (sd.) twiittasi vastaukseksi arvosteluun 21. huhtikuuta 2020.

Pääministeri palasi asiaan eduskunnassa 29. huhtikuuta 2020, kun hallitus antoi ilmoituksen koronakriisin hoidosta.

– Hallitus on myös tehnyt virheitä kriisin keskellä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentän liian pitkään jatkunut epäselvä tilanne olisi pitänyt kyetä ratkaisemaan nopeammin. Kun virheitä tehdään, ne on selvitettävä ja niistä on otettava opiksi. Helsinki-Vantaan tilanne korjattiin, Sanna Marin totesi eduskunnalle huhtikuussa.

Hän totesi ministeriöissä selvitettävän yritystukien kohdentumista sekä suojavarusteiden ja terveydenhuollon välineistön saamista, joihin etsitään ratkaisuja.

– On aivan varmaa, että virheitä tullaan myös tulevaisuudessa tekemään. Tämä johtuu siitä, ettei kaikkea tiedetä ja pystytä tai osata ennakoida. Ihmiset myös epäonnistuvat ja tekevät virheitä inhimillisistä syistä. On tavattoman tärkeää, että keräämme tämän kriisin kokemukset talteen, Marin jatkoi.

Hallitus lupasi kansalaisille ottaa kevään virheistä opiksi. On anteeksiantamatonta saamattomuutta, että elokuussa on lait ja käytännöt levällään. Mutta kun on tilanne päällä, niin keskitytään HS-jutun kuvaamien akuuttien ongelmien ratkaisuun. Tässä muutama ilmainen neuvo: — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) August 26, 2020