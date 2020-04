Sanna Marin 27.2.2020: Koronaan varauduttu huolellisesti

Helmi-maaliskuun vaihteessa pääministeri korosti, ettei pidä ylireagoida.

Eduskunnassa käsiteltiin 27. helmikuuta pääministerin ilmoitusta Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi tuolloin, että viruksen aiheuttamia tartuntatapauksia oli maailmanlaajuisesti raportoitu yli 80 000. Suomessa oli varmistettu kaksi tautitapausta.

– Suomessa epidemioihin on varauduttu huolellisesti ja suunnitelmallisesti, ja lainsäädäntömme on ajan tasalla, Sanna Marin sanoi.

Pääministeri Marinin mukaan ”tämänhetkisen tiedon mukaan suurimmalla osalla virukseen sairastuneista oireet ovat olleet lieviä, ja he ovat toipuneet hyvin kotihoidossa”.

– Uuden virustaudin leviäminen on asetettava myös oikeaan mittakaavaan. Tavalliseen kausi-influenssaan sairastuu Suomessa vuosittain noin viisi prosenttia aikuisista ja kymmenen prosenttia lapsista. Koronavirusinfektiotapauksia on varmistettu selvästi vähemmän. Epidemian keskusalueella Hubeissakin vain noin 0,1 prosenttia eli yksi tuhannesta on sairastunut koronavirukseen, pääministeri totesi eduskunnalle 27.2.2020.

– Haluamme rauhoittaa ihmisten mieliä ja mahdollisia huolia koronavirukseen liittyen. Siksi olemme myös halunneet laajasti kertoa tilanteesta ja Suomen varautumisesta. Tärkeää on, että varaudumme huolellisesti mutta samaan aikaan vältämme ylimitoitettuja toimia, joista olisi yhteiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pääministeri totesi, että ”tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun jossakin maassa ilmenee uusi tartuntatauti ja se leviää myös Suomeen. Tämä ei ole onneksi myöskään ensimmäinen kerta, kun varaudutaan epidemioihin ja pandemioihin. Suomi on maa, jossa terveydenhuolto toimii hyvin ja viranomaisten ammattitaito on ensiluokkaista”.

Toisen puheenvuoronsa aluksi Marin totesi, että ”pyrin vielä hälventämään kansalaisten mahdollisia huolia ja selventämään tällaisella rautalankamallilla, mitä tämä tilanne voisi mahdollisesti tarkoittaa Suomelle”.

– Tällä Kiinan keskeisellä epidemia-alueella sairastuneita väestöstä on todella noin yksi tuhannesta, siis 0,1 prosenttia väestöstä on sairastunut koronavirukseen, ja näistä henkilöistä noin 80 prosentilla tauti on hyvin lievä eli oireet ovat lieviä ja pystytään kotihoidossa hoitamaan, Sanna Marin totesi.

– Mikäli tilanne Suomessa olisi samankaltainen, niin puhuttaisiin joistakin tuhansista koronavirussairastapauksista eli ei mitenkään mittavasta määrästä, kun kausi-influenssaan sairastuu satoja tuhansia ihmisiä.

Pääministerin mukaan ”todennäköisyys sille, että täällä myös niitä vakavimpia tilanteita olisi, on vähäinen, ja Suomen terveydenhuolto, meidän viranomaiset ja meidän terveydenhuoltohenkilökunta ovat todella asiantuntevaa, ammattitaitoista, joten erittäin suuri todennäköisyys on siihen, että täällä ei mitään vakavaa tilannetta syntyisi”.

– Mutta siltä varalta, että taudin leviäminen olisi laajempaa kuin mitä nyt näiden tietojen varassa on, mitä meillä on, haluan kertoa, että tältäkin osin hallitus on varautunut.

Kolmannessa eduskuntapuheenvuorossaan 27. helmikuuta Sanna Marin sanoi, että ”toistaiseksi kertyneen tutkimusnäytön perusteella maahantulo- ja maastalähtötarkastukset eivät ole olleet tehokkaita tunnistamaan tartuntatauteja”.

– Eli tämä ehkä nyt viestinä, joka on siis asiantuntijoilta tullut viesti, siihen, olisiko ihmisten testaus vaikkapa lentokentillä tarpeellista ja järkevää, Marin lausui.

– On tarpeen tunnistaa se, että emme itse omilla toimillamme aiheuta enemmän haittaa kuin saavuta hyötyjä eli emme ylireagoi tilanteeseen emmekä tee sellaisia toimenpiteitä, joista itsessään on enemmän haittaa kuin mitä tästä mahdollisesta viruksesta yhteiskunnalle olisi.

”Jos suljettaisiin maa…”

Pääministeri korosti maaliskuun alkupuolellakin useissa lausunnoissaan ”maltillista linjaa”. Seuraavat ovat eräitä hänen tuolloisia lausuntojaan:

– Jätetään spektaakkelit muille. Suomen viranomaiset toimivat järkevästi.

Sanna Marin Ylen pääministerin haastattelutunnilla 8.3.2020

Miksi Suomessa ei ole tehty enemmän rajoittavia toimenpiteitä? Vai voidaanko tässä tehdä liikaa? Muissa Pohjoismaissa on tehty rajumpia toimia, ovatko muut maat väärässä?

– No me tietenkin toimimme meidän terveysviranomaistemme suositusten pohjalta.

– Minulla on vahva luottamus suomalaisiin viranomaisiin ja heidän kykyynsä ja arvioihinsa tämän tilanteen hoitamiseksi.

– Itse olen koko aika tässä peräänkuuluttanut maltillista linjaa.

– Vältetään sellaisia toimia, joilla ehkä ennemminkin pyritään poliittisesti näyttämään vahvuutta.

– Jos meille tulisi kategorinen kielto, tai laitettaisiin kouluja, päiväkoteja, eri yhteiskunnan toimintoja kiinni, ikään kuin suljettaisiin maa, mentäisiin tämänkaltaiseen tilanteeseen missä Italia on, niin veikkaisinpa että ne vaikutukset yhteiskunnalle olisivat paljon dramaattisemmat näistä toimenpiteistä kuin itse viruksen aiheuttamat toimet.

Sanna Marin Ylen A-Talkissa 11.3.2020

Miksi Suomessa ei ole ryhdytty kovempiin toimiin? Miksi ei ole toimittu preventiivisesti, ennalta ehkäisevästi?

– Olen käsittänyt näin, kun olen asiantuntijoita kuunnellut, että Suomessa on tietenkin edetty sen mukaisesti, mikä tautitilanne on. Eli jos me olisimme sulkeneet vaikka koulut ja päiväkodit tilanteessa, jossa Suomessa ei ole yleisesti ottaen koronaviirusta, niin se olisi tietenkin aivan ylimitoitettu toimi.

– Eli me tietenkin toimimme aina siinä tautitilanteessa. Ja katsomme minkälaisiin toimiin missäkin kohtaa on syytä ryhtyä.

– Minä kyllä haluan myös kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä, että mikä on järkevää missäkin vaiheessa.

Sanna Marin Ylen A-Talkissa 12.3.2020