Sanna Marin 2009: Hyvä muistaa miljardien velan taakka Suomelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliittisen uransa alussa tuleva pääministeri oli huolissaan valtion velanotosta.

Nykyinen SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin oli 23-vuotias opiskelija vuonna 2009. Suomessa oli Matti Vanhasen (kesk.) oikeistohallitus. Marin kirjoitti tuolloin blogikirjoituksen otsikolla Taantuman taantuvaa talouspolitiikkaa.

– Kun tänä päivänä jälleen voivottelemme demokratian tilaa ja vaalirahoitusta on meidän myös hyvä muistaa miljardien velan tuoma taakka huomiselle Suomelle, Sanna Marin totesi.

– Jos vaalitukia elinkeinoelämältä ja yrityksiltä saava porvarihallitus jatkaa oikeistolaista talouspolitiikkaansa on työntekijän arki huomenna entistä ankeampi.

– Olemme kasvattamassa valtion velkaa kymmenillä miljardeilla euroilla hyvin pitkälti hallituksen oikeistolaisen talouspolitiikan ansiosta. On ymmärrettävää, että velkaa otetaan taloutta elvyttäviin tarkoituksiin, kuten maamme asukkaiden hyvinvoinnin säilyttämiseksi elvyttävän työllisyyspolitiikan avulla. Surullista kyllä velkaa ei tällä hetkellä kasvateta ainoastaan talouden elpymisen toivossa vaan nimenomaan oikeistohallituksemme hyväosaisia ja suuryrityksiä tukevan politiikan ansiosta. Esimerkkejä näistä oikeistolaisen talouspolitiikan antimista ei tarvitse etsiä kaukaa.

Marin valitteli, että työnantajien Kela-maksun poisto puhkaisee noin miljardin aukon Kelan budjettiin vuosittain.

– Samalla kun valtiovarainministeriö vetoaa kansaan selittämällä, ettei globaali lama voi millään muotoa olla heidän vikansa niin kuitenkin se vilpittömän oloisesti tuntuu uskovan, että poistamalla Kela-maksun suuryritykset kykenevät säilyttämään nykyisen työvoimansa. Tähänhän eivät vaikuta globaalien finanssimarkkinoiden tulosvastuut osakkeenomistajille tai liberaali talouspolitiikka ylipäänsä. Ja Kela-maksun poisto kun ei tunnu hyödyttävän juuri muita kuin suuryrityksiä. Tämä johtuu siitä, että mikäli valtiovarainministeriö olisi todella halunnut auttaa kuntia ja pieniä työnantajia niin olisi se varmasti onnistunut tehokkaammin sekä halvemmin kohdisteluilla ja todella vaikuttavilla toimilla, Marin kirjoitti.

– Toinen valtion velkaa kasvattava toimi on tietenkin lukuisat hyväosaisille kohdennetut veronalennukset. Näistä päällimmäisenä voitaisiin mainita vaikkapa tuloveron kevennykset. Tuloverojen kevennys kuulostaa aina jotenkin mukavalta. Kerrankin palkansaajan taakkaa huojennetaan. Alentamalla tuloveroja tasaisesti kaikista veroluokista varmistetaan valtion kassan keveneminen. Tämän tasapainottamiseksi tarvitsemme jälleen lisää velkaa.

– … Tämänkaltaisen veropolitiikan lopputulos on selvä. Hyvätuloiset maksavat vähemmän progressiivista tuloverotusta mutta aavistuksen enemmän tasaveropohjaista kunnallisveroa ja näin ollen heidän pankkitililleen onkin tupsahtanut aimo tukku rahaa. Valitettavasti pienituloisten tilillä veroratkaisut näkyvät päinvastaisesti. Heidänkin progressiivinen tuloverotuksensa kevenee aavistuksen, mutta samalla kunnallisverojen korotukset leikkaavat tilinauhaa entisestään. Loppupäätelmä on yksinkertainen. Porvarihallitus kokoomuslaisen valtiovarainministerinsä johdolla on onnistunut toteuttamaan oikeistolaista talouspolitiikkaa, toisin sanoen rahan siirtoa köyhiltä rikkaille!, hän julisti.