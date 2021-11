Sankarikuski lukitsi itsemurhapommittajan taksiin

Britanniassa on kiitelty taksinkuljettajaa, jonka nopean toiminnan uskotaan estäneen tuhoisan terrori-iskun.

David Perry oli lukinnut epäilyttävän matkustajan autoonsa vain hetkeä ennen räjähdystä lähellä Liverpoolin naistensairaalaa. Lähialueelle oli kokoontunut suuri määrä ihmisiä viettämään veteraanien ja kaatuneitten muistopäivän hiljaista hetkeä.

Kahden lapsen isä sai taksinsa räjähdyksen seurauksena ruhjeita ja tilapäisen kuulovamman. MailOnline-sivuston mukaan mies pääsi viikonloppuna sairaalasta pommiryhmän tutkiessa edelleen tapahtumapaikkaa.

Britannian terrorisminvastainen poliisi teki sunnuntaina useita kotietsintöjä ympäri Liverpoolia ja pidätti kolme henkilöä. Tiedustelupalvelu MI5:n lähteiden mukaan hyökkääjän alkuperäinen kohde on edelleen tutkinnassa. On epäselvää, oliko kyseessä ääri-islamistinen iskuyritys.

Perryn kyytiin astuneen miehen kerrotaan ensin sanoneen päämääräkseen kirkon, joka sijaitsee vajaan kilometrin päässä sairaalasta. Se oli muistopäivän paraatin päätepiste, joten alueella oli runsaasti veteraaneja, sotilaita ja kutsuvieraita.

Tie oli kuitenkin suljettu, joten asiakas pyysi yllättäen pääsyä kaupungin keskustaan.

– David huomasi, että miehen vaatteissa oli kiinni jonkinlainen valo, ja hän vaikutti räpelöivän sen kanssa. Se näytti hyvin epäilyttävältä, David Perryn ystävä kertoo.

– En tiedä miten hän onnistui siinä niin nopeasti, mutta David hyppäsi ulos autostaan ja lukitsi miehen takapenkille. Auto räjähti lähes heti sen jälkeen.

Taksikuskin kollegat ovat järjestäneet keräyksen, jonka tarkoituksena on auttaa Perryn perhettä toipumaan tapauksesta. Asian hyväksi kerättiin yli 10 000 euroa vain muutamassa tunnissa.

Emergency services are responding to an"incident" outside #LiverpoolWomensHospital

Images from outside the hospital on Sunday show a car enveloped in flames before burning out.#MerseysidePolice confirmed "an incident occurred at around 11am".

hope no one is seriously injured🙏🏼 pic.twitter.com/lfX42VRLRe

— C J (@CLUNCKY_) November 14, 2021