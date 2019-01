Sampo Terho: Itseruoskinta saavutti lakipisteensä

Sinisten puheenjohtajan mukaan demarit, vihreät ja vasemmistoliitto tekevät ehdotuksia, joilla maaseudulla eläminen tehdään sietämättömäksi.

– Suomalainen itseruoskinta on kuluvalla hallituskaudella saavuttanut toden totta lakipisteensä. Oppositio on herjannut hallitusta sen ensipäivistä lähtien, vaikka valtiontalous on laitettu kuntoon ja työllisyys on vuosikymmenien ennätyslukemissa, Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho muistuttaa tiedotteessa.

– Tänään sitten tuli mm. YK:n keräämiin lukuihin perustuva arvio, jossa Suomen sanotaan tuottavan eniten hyvää maailmalle 153 arvioidusta maasta. Maailman eri valtiot arvostavat Suomen saavutuksia, mutta ehkäpä kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ottaa tänään vastaan tunnustuksen ensimmäisestä sijasta The Good Country Index -mittauksessa Davosin talousfoorumissa. Mittauksessa 153 valtiota on asetettu järjestykseen sen mukaan, mikä niiden kokonaisvaikutus on maapallolla.

– Suomi on mittauksen mukaan parhaiden maiden joukossa mm. arviossa ympäristösopimusten noudattamisessa. Samaan aikaan demarit, vihreät ja vasemmistoliitto ovat ehdottamassa rajuja tiukennuksia ympäristöpolitiikkaan ja tekevät ehdotuksia, joilla maaseudulla eläminen tehdään sietämättömäksi, kun ihmisillä ei olisi enää varaa liikkua autoilla, Terho toteaa.

– On hyvä, että pyrimme kansakuntana aina eteenpäin, mutta itseruoskintaan ei ole syytä. Tarpeeton kielteisyys ja oppositiomainen kaikesta valitus nakertaa vain tulevaisuudenuskoa ja itseluottamustamme. Suomi ja suomalaiset ovat aina pärjänneet ja tulevat aina pärjäämään hienona kansakuntana kansakuntien joukossa.