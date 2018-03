Ministeri selvityttää elokuva-alan häirintää

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho selvittää elokuva-alalla esiintynyttä häirintää ja epäasiallista käytöstä.

Kutsuttavan selvityshenkilön on tarkoitus selvittää myös elokuva-alaan liittyviä työehtoja ja lainsäädäntöä sekä tehdä ehdotuksia häirinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi elokuva-alalla.

Ministeri Sampo Terho (sin.) toteaa, että viime aikoina on käynyt ilmi, että häirintä ja epäasiallinen käytös on yleistä elokuva-alalla ja erityisesti elokuvatuotannoissa. Elokuva-alan tekijät ovat kertoneet omista kokemuksistaan, mikä on nostanut esiin tarpeen selvittää nykytilaa sekä tehdä kehittämisehdotuksia.

Terho odottaa asetettavalta selvityshenkilöltä monipuolista ja rohkeaa otetta elokuva-alan ongelmien ratkaisemiseksi.

– Epäasiallinen käytös ei kuulu mihinkään työyhteisöön. Mielestäni on erityisen harmillista, että tällaista esiintyy kulttuurin alalla, jonka tulisi olla sivistyksen edelläkävijä, korostaa Terho.

Selvityshenkilön odotetaan selvittävän, miten ala noudattaa lainsäädännössä työnantajalle kuuluvia velvollisuuksia ja kartoittaa lainsäädännön keinoja puuttua häirintätilanteisiin.

Selvityshenkilön on koottava elokuva-alan hyviä käytäntöjä ja arvioitava niiden mahdollisia vaikutuksia sekä ehdottaa mahdollisia uusia käytäntöjä ja muita jatkotoimenpiteitä.

Ministerin mukaan valmisteilla olevaan elokuvakulttuurin rahoitusta koskevaan lakiin on tarkoitus sisällyttää säännös, jonka mukaan ennen elokuvatuotannon aloittamista tehtävässä tukisopimuksessa on sovittava myös muun lainsäädännön velvoitteiden ja elokuvatuotannon hyvien käytäntöjen noudattamisesta.

Näin varmistettaisiin, että kaikissa julkisella tuella tuotetuissa elokuvatuotannoissa otetaan huomioon muun muassa yhdenvertaisuuslaista, tasa-arvolaista ja työturvallisuuslaista työnantajalle aiheutuvat velvoitteet.