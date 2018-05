Sampo Terho: Komission unelma on epärealistinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurooppaministeri pitää komission rahoituskehysehdotusta epärealistisena.

EU:n komissio antoi keskiviikkona rahoituskehysehdotuksensa vuosille 2021-2027.

Vuosien 2021–2027 talousarvion suuruus olisi komission ehdotuksen mukaan maksusitoumusmäärärahoina 1 135 miljardia euroa eli 1,11 prosenttia suhteessa EU:n bruttokansantuloon. Eurooppaministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan komissio ehdottaa uudeksi kokonaistasoksi 1,14 prosenttia (kehys + ulkopuoliset välineet).

– Toteutuessaan tämä tarkoittaisi Suomen EU-maksujen massiivista kasvua. Karkeasti arvioiden Suomen maksut EU:n budjettiin tulevalla kaudella nousisivat 3,0–4,5 miljardia euroa,Terho kirjoittaa blogissaan.

– Komission esitys on kokonaistason osalta yksiselitteisesti Suomen kantojen ja tavoitteiden vastainen. Suomen lähtökohta on, että Iso-Britannian ero on huomioitava täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa. Täysimääräinen tarkoittaa täysimääräistä, ei osittaista, sanoo Sampo Terho.

Sinisten mielestä pienemmän unionin on tarkoitettava pienempää budjettia. Myös hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen nettomaksuosuuden on säilyttävä kohtuullisena ja oikeudenmukaisena.

– Suomen on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä muiden vastuullisten jäsenmaiden kanssa, jotta EU-budjetti saadaan pidettyä mahdollisimman lähellä nykytasoa, Terho toteaa.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan rahoituskehyksessä on huomioitu Suomen keskeisiä prioriteetteja.

Hänen mukaansa esityksessä ovat hyvää esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityspanostukset.

– Nuorten koulutusmahdollisuudet tuplaantuvat Erasmus-ohjelmien myötä. Esitys sisältää Suomelle tärkeän puolustusyhteistyörahoituksen. Suomelle tärkeä harvaanasutus on huomioitu komission esityksessä koheesion osalta. Suomi on myös kannattanut esityksen sisältämää jäsenmaksuhelpotusten poistoa. Komissio on selkeästi valmis panostamaan ruuantuotantoon kaikkialla unionissa, Sipilä luettelee.