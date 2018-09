Sampo Terho: Eroon ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä

Siniset haluaa vapauttaa yliopisto-opiskelijat pakollisesta ylioppilaskuntajäsenyydestä.

– Pakkojäsenyydestä luopuminen edistäisi opiskelijoiden yksilönvapauksien toteutumista ja tasa-arvoa. Korkeakouluopiskelijat ovat nykyisin pakkojäsenyyden suhteen epätasa-arvoisessa asemassa. Ammattikorkeakouluissa ei ole ylioppilaskuntien kaltaista pakkoon perustuvaa järjestelmää, mikä onkin oikein, sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sanoo tiedotteessaan.

Hän perustelee sinisten vaatimusta myös ylioppilaskuntien politisoitumisella.

– Ylioppilaskunnat ottavat kantaa esimerkiksi Suomen turvapaikkapolitiikkaan. On selvää, että samalla lailla kuin muillakin kansalaisilla, opiskelijoilla on erilaisia näkemyksiä. Ylioppilaskunnan johdon tekemät linjaukset eivät välttämättä edusta koko ylioppilaskunnan näkemystä. On väärin, että opiskelijat pakotetaan maksamaan jäsenyydestä toimintaan, jonka linjauksista he ovat eri mieltä, Terho toteaa.

Hänen mielestään ylioppilaskuntien maksun muuttaminen vapaaehtoiseksi kannustaa ylioppilaskuntia kehittymään.

– Kun maksusta tulee vapaaehtoinen, ylioppilaskunnilla on kannustin toimia niin hyvin, että opiskelijat tahtovat siitä vapaaehtoisesti maksaa. Mielestäni ylioppilaskuntien pitäisi keskittyä ennen kaikkea opiskelijoihin ja opintoihin liittyviin kysymyksiin, Terho sanoo.

