Sampo Terho: Antti Rinne ei peittele olevansa ay-eliitin sorminukke

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sinisten mielestä SDP:n puheenjohtajan kommentti on järkyttävä pääministeriehdokkaalta.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, kulttuuriministeri Sampo Terho arvostelee SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen kommentteja ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta.

Perjantaina julkaistussa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) tilaamassa selvityksessä esitetään vaihtoehtoina Kelan maksaman peruspäivärahan muuttamista ansiosidonnaiseksi etuudeksi, pakollista työttömyyskassan jäsenyyttä tai työttömyyskassojen lakkauttamista ja koko työttömyysturvajärjestelmän hallinnoinnin siirtämistä Kelaan.

Antti Rinne tyrmäsi esityksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta kaikille. Hänen mukaansa ”oli tullut kiire löytää uusia keinoja, joilla voidaan rapauttaa ay-liikkeen kykyä”.

Sampo Terhon mielestä edunvalvontajärjestöjen asennoituminen on ”sairas”.

− Ne käyvät oman järjestöetunsa nimissä vastustamaan heikoimmassa asemassa olevien työttömien tilanteen parantamista. Kymmenet tuhannet työttömät jäävät ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa, vaikka joutuvat veroina ja työttömyysvakuutusmaksuina maksamaan siitä. Se on huutava vääryys, joka pitää korjata, Sampo Terho sanoo tiedotteessa.

Hänen mielestään ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei makseta siksi, että edunvalvontajärjestöt voisivat pitää sitä sisäänheittotuotteenaan vaan jotta kansalaisten turvallisuus olisi parempi. Terhon mielestä ansiosidonnainen työttömyysturva olisi ehdottomasti muutettava riippumattomaksi liitto- tai kassajäsenyyksistä.

− Mistä oikeastaan voi löytyä niin selkärangaton poliitikko, että hän kieltäytyy edunvalvontajärjestöjen painostuksen takia auttamasta heikossa asemassa olevia? No sellainenhan löytyi heti sosiaalidemokraattisen puolueen johdosta. Antti Rinne on ay-eliitin sorminukke. On äänestäjän kuluttajansuojan kannalta hyvä, että hän yhä vähemmän peittelee tätä itsestäänselvyyttä.

Antti Rinne sanoi SDP:n haluavan turvata reilut pelisäännöt työelämässä, ”jotta kaikissa keskusjärjestöissä jäseninä olevat ihmiset pärjäävät”.

− Järkyttävä kommentti pääministeriehdokkaalta. Rinne kertoo avoimesti ajavansa vain ay-liikkeen jäsenten etuja. Siniset haluavat, että kaikki suomalaiset pärjäävät, eivät ainoastaan keskusjärjestöjen jäsenet. Me emme suostu elämään yhteiskunnassa, jossa väliinputoajien auttamiseen täytyy kysyä lupa itsekkäiltä edunvalvontajärjestöiltä, Sampo Terho sanoo.