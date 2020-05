Samat ravintola-alan rajoitukset koko maahan? ”Uskomatonta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja muistuttaa perustuslakivaliokunnan kannasta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen hämmästelee sitä, että hallitus näyttäisi olevan päätymässä samoihin ravintoloita koskeviin rajoituksiin koko maassa.

– Uskomatonta, jos (Sanna) Marinin hallitus päätyy samoihin ravintola-alan rajoituksiin koko maassa! Miten on perusteltua pitää samat rajoitteet voimassa alueilla missä ei tautia ole eikä taida olla ollutkaan, Timo Heinonen kysyy Twitterissä.

Hallitus on kokoontunut Säätytalolle neuvottelemaan ravintoloiden avaamista koskevista rajoituksista ja yritysten yleistuesta. Heinonen on jakanut Iltalehden jutun, jossa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää samoja rajoituksia koko maahan selkeimpänä.

Heinonen muistuttaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunta edellytti alueellista arviota.

Perustuslakivaliokunta painotti ravintoloiden aukiolon rajoittamisesta päätettäessä, että ”ravitsemisliikkeisiin kohdistuvista rajoituksista tulee luopua heti, kun kyseisellä alueella ei vallitse enää niiden ylläpitoa perustelevia välttämättömiä syitä”.

Suomessa oli huhti-toukokuun vaihteessa jo seitsemän sairaanhoitopiiriä, missä ei ollut ainuttakaan uutta tartuntaa.

Pekka Haavisto sanoi Säätytalolle saapuessaan, että perustuslakivaliokunnan kanta antaa mahdollisuuden tehdä alueellisia poikkeuksia ravintoloita avattaessa, mutta Haaviston mielestä ”ehkä olisi asiakkaiden ja kansalaisten kannalta selkeä, että koko maa menisi näissä yhdessä rytmissä”.

Ulkoministeri näkee ongelmia siinä, jos vain tietyissä kunnissa ravintoloita avattaisiin.

– Nämä ovat sellaisia määräyksiä, että kansalaisten on vaikea omaksua, jos on kovin tilkkutäkkimäinen määräys. Ja voi tulla rajaliikennettä, jos naapurikunnassa on kiinni ja toisessa auki, ehkä vähän turhaa trafiikkia. Nämä ovat asioita, joita joudutaan miettimään, Haavisto sanoi.

Hallitus on päättänyt jo aiemmin, että ravitsemisliikkeet pidetään suljettuina koko maassa toukokuun loppuun asti ja niitä aletaan avata asteittain 1. kesäkuuta.

