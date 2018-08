Sama prosessi jopa 5 kertaa – Toistuva turvapaikanhaku halutaan kieltää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Reijo Hongisto (sin.) kieltäisi turvapaikan hakemisen yhä uudelleen.

Nykyisen lain mukaan sama henkilö voi hakea Suomesta turvapaikkaa useita kertoja.

– Julkisuudessa olleen tiedon mukaan vastaanottokeskuksissa majailee tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä. Osa näistä henkilöistä on hakenut turvapaikkaa jopa viisi kertaa, Reijo Hongisto toteaa kirjallisessa kysymyksessään turvapaikkahakemuksen uudistamisesta.

Hongisto huomauttaa, että kun henkilö hakee Suomesta turvapaikkaa, hänen hakemuksensa käsittely eri virastoissa oikaisupyyntöineen ja valituksineen työllistää kymmeniä henkilöitä.

– Kun hakemus on kerran asianmukaisesti käsitelty ylimpiä oikeusasteita myöten ja se on saanut lain voiman, on outoa, että sama hakemusprosessi voidaan aloittaa uudestaan alusta. Näin ei voida menetellä muissa riita- taikka rikosasioissa, hän toteaa.

Hongisto sanoo, että saman hakijan saman asian käsitteleminen yhä uudelleen ja uudelleen kuluttaa tarpeettomasti viranomaisten voimavaroja ja se on myös taloudellisesti varsin kallista palvelua.

– Oikeushallinnon niukkojen resurssien järkevä käyttö edellyttää, että yhtä asiaa käsitellään yhdessä oikeusasteessa vain yhden kerran.

Hongisto esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi kysymyksen, onko hallitus tietoinen, että kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija voi uudistaa hakemuksensa useita kertoja ja mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta tällainen toistuva hakeminen kielletään?