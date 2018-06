Salatut ennusteet julki: Brexit voi johtaa nopeaan romahdukseen

Viranomaisraportissa on kolme skenaariota EU-erolle.

Iso-Britannia kohtaa pulan lääkkeistä, polttoaineesta ja ruuasta hyvin nopeasti, jos Britannia eroaa EU:sta ja tulliliitosta ilman sopimusta, arvioidaan EU-erosta vastaavalle ministeri David Davisille tehdyssä viranomaisraportissa. Raportin vuodetuista tiedoista kertoo brittilehti The Sunday Times.

Brexit-ministeriön, terveysministeriön ja liikenneministeriön koostama raportin kolme skenaariota EU-erolle ovat lievä, vakava ja ”Armageddon”, tuomiopäivän skenaario.

Lähteen mukaan keskimmäisessä tapauksessa, joka ei siis olisi pahin, Doverin satama romahtaa heti ensimmäisenä päivänä. Cornwallin ja Skotlannin supermarketit tyhjentyvät ruuasta parissa päivässä ja sairaaloista loppuu lääkkeet kahdessa viikossa.

“Britanniaan pitäisi lentää lääkkeitä kuljettavia hätälentoja, ja kahdessa viikossa meiltä loppuisi myös polttoaine”, lähde kertoo.

Raportti on tietojen mukaan laadittu ministeriryhmälle, joka on kokoontunut viikoittain parlamentin istuntojen yhteydessä. Viranomaislähteen mukaan skenaarioraportti on niin räjähdysherkkä, että se on jaettu vain muutamalle ministerille.

Brexit-ministeriön tiedottaja myöntää, että keskusteluja on käyty mutta tyrmää, että tuomiopäivän skenaario voisi toteutua.

The Sunday Timesin mukaan raportin tiedot vuoti viranomaiset, jotka uskovat EU-eroa kannattavien olevan liian innokkaita lähtemään unionista jopa ilman sopimuksia.