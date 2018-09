Salattu onnettomuus Euroopassa – USA:n lennokki tuhoutui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain ilmavoimat on tiedottanut Espanjan edustalla tapahtuneesta mereensyöksystä hyvin niukasti.

Amerikkalaisen RQ-4 Global Hawk -lennokin kerrotaan syöksyneen mereen Espanjan edustalla kesäkuun lopulla.

Kyseessä oli jo toinen kerta noin vuoden sisällä, kun Yhdysvaltain ilmavoimat on menettänyt korkealla lentävän RQ-4-lennokin onnettomuudessa. Global Hawk syöksyi myös viime vuoden kesäkuussa Kalifornian erämaahan Mount Whitney -vuoren lähettyvillä.

Yhdysvaltain ilmavoimien turvallisuuskeskus myönsi lennokin tuhoutumisen tapausta selvittäneelle the Drive -sivustolle.

– Turvallisuuden tutkintalautakunta selvittää parhaillaan RQ-4:n maahansyöksyä Espanjan rannikon edustalla kesäkuun 26. päivänä. Puolustusministeriön ja ilmavoimien linjaus on, ettei meneillään olevan tutkimuksen tuloksia tai suosituksia kerrota julkisuuteen, keskuksen johtaja Josh Aycock toteaa.

Lennokit jäänteet saatiin nostettua merenpohjasta, minkä jälkeen ne siirrettiin takaisin Yhdysvaltoihin. Muut onnettomuuteen liittyvät yksityiskohdat ovat edelleen hämärän peitossa.

The Driven mukaan on epäselvää, miksi ilmavoimat on pitänyt tapauksen piilossa. Tavoitteena oli mahdollisesti turvata pudonneen lennokin etsintä, sillä sen joutuminen kilpailijamaan käsiin haluttiin estää.

Yhdysvallat on käyttänyt suuria, noin seitsemän tonnia painavia Global Hawk -lennokkeja muun muassa Itä-Ukrainan ja Syyrian tilanteen tarkkailuun.

