Salaperäiset erikoisjoukot ampuvat mielenosoittajia Venezuelassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nicolas Maduron kerrotaan perustaneen Faes-erikoisjoukot vuonna 2017.

Aktivistien mukaan Venezuelan poliisivoimien Faes-erikoisjoukot ovat surmanneet useita siviileitä pääkaupunki Caracasin ja muiden kaupunkien slummeissa.

Ainakin 40 ihmistä on tapettu sosialistipresidentti Nicolas Maduron vastaisissa mielenosoituksissa, kertoo The New York Times.

Aktivistit uskovat, että Maduro on käskenyt Faes-joukot (special action force) ”rauhoittamaan” kaupunkien slummeja estääkseen protestien järjestämisen, uutisoi The Guardian.

– Suurin osa ihmisistä asuu köyhillä alueilla. Ja koska emme enää kannata heitä (Maduron hallintoa), he haluavat kai tappaa meidät, sanoo Caracasin Catian kaupunginosassa asuva Nivea Pisani, jonka veljenpoika ammuttiin kuoliaaksi mielenosoituksessa.

Faesin kerrotaan tappaneen siviilejä myös José Félix Ribasin asuinalueella.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun he hyökkäsivät meitä vastaan näin voimakkaasti, kertoo nimettömänä esiintyvä paikallinen nainen.

Paikalliset kuvailevat Faesin toimintaa sotilasoperaatioiksi, jotka alkoivat sen jälkeen, kun Parlamentin puhemies, oppositiojohtaja Juan Guaidó julistautui presidentiksi ja kutsui kansalaiset osoittamaan mieltään Nicolás Maduroa vastaan.

Toinen nimettömänä esiintyvä nainen kertoo, kuinka rynnäkkökiväärein aseistautuneet kommandopipoiset joukot vyöryivät asuinalueelle kuin ”pienet mustat muurahaiset” potkien ovia auki.

– Me kuulimme laukauksia ja tulitusta. Se oli kamalaa. He haluavat vaientaa köyhien alueet, koska Venezuelan kriisi vaikuttaa meihin eniten.

Naisen 18-vuotias poika kertoo, että edes chavismon kannattajat eivät ole samaa mieltä Maduron kanssa.

Chavismolla tarkoitetaan edesmenneen presidentti Hugo Chávezin julistamaa sosialistista aatetta, jonka tarkoituksena oli taistella Venezuelan yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia vastaan

Poika kertoo paenneensa vain täpärästi talon kattoja pitkin, kun erikoisjoukot avasivat tulen häntä kohti.

Salaperäinen Faes

Faes-erikoisjoukoista ei tiedetä paljoa. Maduron kerrotaan perustaneen Faesin vuonna 2017 taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Sen sanotaan olevan osa poliisivoimia, mutta valtionmedioiden jutuissa organisaatio on liitetty myös asevoimiin ja sen alaisuuteen. Viime vuonna Faes koostui yhteensä 1 300 agentista.

Faesin kerrotaan omaksuneen poliittisen roolin sen jälkeen, kun Maduron vastaiset mielenosoitukset alkoivat levitä ja lisääntyä Venezuelassa.

– Hallitus pyrkii hillitsemään tyytymättömyyttä ja suuttumusta iskostamalla pelkoa ihmisiin sen sijaan, että se pyrkisi ratkaisemaan ongelmia, sanoo ihmisoikeusryhmä Provean johtaja Rafael Uzcátegui.

Uzcáteguin mukaan protesteissa kuolleiden siviilien ampujia ei juurikaan ole pystytty tunnistamaan, mutta hän uskoo Faesin ja Maduroa tukevan puolisotilaallisen colectivos-ryhmän olevan pääsyyllisiä.

Hänen mukaansa Faesin tehtävänä ei ole saattaa rikollisia oikeuden eteen, vaan ”neutralisoida mahdollisimman suuri määrä ihmisiä”.