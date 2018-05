Salaperäinen operaatio Pohjois-Koreassa – ilmatiiviitä suojia vuorille

Pohjois-Korea aikoo määritellä maan pohjoisosissa sijaitsevan vuoristoisen Chagangin maakunnan strategiseksi erikoisalueeksi.

DailyNK-julkaisun mukaan Kim Jong-unin hallinto saattaa käyttää aluetta ydinasearsenaalinsa piilottamiseen.

Chagang on jatkossa ”erityinen, vallankumouksellinen Songun-vyöhyke”. Songun viittaa Pohjois-Korean hallinnon linjaukseen, joka korostaa armeijan merkitystä maan politiikassa ja elinkeinoelämässä.

Virallisessa propagandassa viitataan usein ”armeija ensin” -ideologiaan, jonka historialliset juuret ovat Japania vastaan käydyssä sissisodassa 1930-luvulla.

Pohjois-Korea on ilmoittanut olevansa periaatteessa valmis luopumaan ydinaseohjelmastaan, jos sen turvallisuus voidaan taata muilla tavoin.

Maa esitteli keskiviikkona Kiljussa sijaitsevan ydinkoelaitoksensa sulkemista.

DailyNK:n korkea-arvoisen lähteen mukaan Chagangin tilanteesta keskusteltiin turvallisuusviranomaisten tapaamisessa huhtikuussa. Kokouksessa todettiin, että toimenpide suoritetaan maan aiempien johtajien Kim il-Sungin ja Kim Jong-ilin kunniaksi.

Yli 98 prosenttia maakunnasta on vuoristoa, minkä vuoksi siellä on lähinnä armeijan laitoksia ja tukikohtia.

– Ydinaseita voisi periaatteessa piilottaa minne vain. Pohjois-Korean johto on ilmeisesti valinnut paikan, jossa satelliittienkin on vaikea löytää niitä, lähde sanoo.

Lähteen mukaan viranomaisilla on jo suunnitelmia ilmatiiviiden varastolaitosten rakentamiseksi.

Alueen asukkaiden ”ideologista vakaumusta” aiotaan vahvistaa tietovuotojen ehkäisemiseksi. Turvallisuuspalvelun kerrotaan myös rajoittaneen ihmisten liikkumista maakunnassa.

– Ohjeiden mukaan kaikki yli vuoden pakkotyössä olleet on karkotettava maakunnan suurista kaupungeista maaseudulle, lähde sanoo.

The North Korean government has named Chagang Province a 'Special Songun (military-first) Revolutionary Zone' and has reportedly created plans to designate the province a strategic region for the military.#NorthKorea #DPRK #Military #NuclearWeapons https://t.co/3d26uO33Td pic.twitter.com/dX4tmkWLUe

— Daily NK (@The_Daily_NK) May 23, 2018