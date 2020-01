”Salamurhat johtavat Israelin loppuun ja USA:n poistamiseen”

Irakin populistinen shiiajohtaja Muqtada al-Sadr on ilmoittanut kutsuvansa koolle Mahdin armeijana tunnetun miliisijoukon Yhdysvaltain tekemän ilmaiskun seurauksena.

Al-Sadr kehottaa tiedotteessaan myös muita Iranin tukemia aseryhmittymiä valmistautumaan Irakin puolustamiseen. Hän välitti samalla osanottonsa Iraniin.

BBC:n mukaan Asaib Ahl al-Haq -shiiamiliisiä johtava Qays al-Khazali määräsi kaikki taistelijansa hälytystilaan ”tulevaa taistelua ja suurta voittoa varten”.

– [Qassem] Soleimanin ja [Abu Mahdi] al-Muhandisin salamurhat tulevat johtamaan Israelin loppuun ja Yhdysvaltojen poistamiseen alueelta, Qays al-Khazali toteaa tiedotteessa.

Noin 60 000 taistelijan Mahdin armeija johti vuonna 2004 kansannousua Yhdysvaltain asevoimia vastaan useissa Irakin kaupungeissa. Miliisin toiminta jäädytettiin vuonna 2008.

Libanonilaisen Hizbollah-järjestön sanomalehti al-Akhbar ilmoitti Soleimanin kuoleman merkitsevän sotaa. Israel on nostanut asevoimiensa valmiustilaa ja vahvistanut Libanonin rajalla sijaitsevia ilmatorjuntajärjestelmiä mahdollisten iskujen varalta.

….of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020