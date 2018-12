Salama iskee ohjaamovideolla Hornet-hävittäjään kesken lennon

Alla näkyvä video paljastaa, miltä salamanisku näyttää ja tuntuu pilven läpi lentävän hävittäjäkoneen ohjaamossa.

Kuwaitin ilmavoimien F/A-18 Hornet-hävittäjän ohjaamoon sijoitetulla kameralla kuvatulla videolla näkyy salaman välähdys ja kuuluu pamaus, kun se iskee koneeseen. Pilotti säpsähtää ja tarttuu hetkeksi kypäräänsä.

Entinen F-14-hävittäjän tutkajärjestelmäupseeri Ward Carroll kommentoi Twitterissä videota. Hän kertoo koneensa joutuneen hänen uransa aikana kolmesti salamaniskun kohteeksi.

– (Salama) tekee aika hyvänkokoisen reiän koneeseen sekä siihen, mihin se osuu että siihen kohtaan, mistä se tulee ulos, hän kertoo.

Carrolilta kysytään, tunteeko pilotti mitään, kun salama iskee koneeseen.

– Riippuu siitä, mihin se osuu. Saatat tuntea pienen iskun, jos se menee ohjaamon kuvun reunaa pitkin.

Asiasta uutisoivan The Aviationistin mukaan hävittäjän pilotti selvisi tässä tapauksessa mitä todennäköisemmin säikähdyksellä ja kone ei kärsinyt pahemmin vaurioita. Joskus salamiskut voivat silti olla kohtalokkaita lentokoneille.

Esimerkiksi viime vuoden joulukuussa salama repi liki parimetrisen reiän amerikkalaisen B-52-pommikoneen peräsimeen. Tuolloin kone saatiin kuitenkin turvallisesti kentälle.

Had that happen to me three times in my tactical jet days. One bolt hit two of the three planes in a formation trolling through the goo. Makes a pretty decent-sized hole on the airplane both where it hits and where it exits.

— Ward Carroll (@wardcarroll) December 28, 2018