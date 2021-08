Temppeliherroista liskoihmisiin – salaliittoteoriat kukoistavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuoden 2020 koronakevät toi mukanaan suuren joukon salaliittoteorioita.

Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä on kirjoittanut teoksen salaliittoteorioiden filosofiasta.

Monet ovat huolissaan salaliittoteorioista, tavallisin argumentti niitä vastaan on väite, että ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa ihmisille ja ympäristölle. On tietenkin totta, että salaliitot etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan ovat olleet historian saatossa vaikutuksiltaan kielteisiä. Esimerkiksi juutalaiset ovat historiassa olleet uhreja kovin usein.

Tunnetuimpiin salaliittoteorioihin kuuluu, että Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn murhaaja ei toiminut yksin, vaan murhan takana oli salaliitto. Samoin se, että kuussa ei vuonna 1969 oikeasti käyty, vaan kuulento lavastettiin kylmän sodan propagandatarkoituksiin.

Elvis Presley ei kuollut vuonna 1977, vaan hän vain vetäytyi julkisuudesta apunaan muutama tuttu lääkäri ja ystävä. Prinsessa Dianan kuolema oli suunniteltu, ja sen toteutti Britannian salainen palvelu. CIA ja jotkut muut amerikkalaisviranomaiset olivat tavalla tai toisella mukana New Yorkin kaksoistornien tuhoamisessa syyskuun 11. päivänä 2001.

Korona loistava kasvualusta

Vuoden 2020 koronakevät toi mukanaan suuren joukon salaliittoteorioita. Ne saivat loistavan kasvualustan sekavasta ja ristiriitaisesta informaatiosta, jota lääkärit, poliitikot ja viranomaiset kriisin alkuvaiheessa eri maissa jakelivat. Kukaan ei edes voinut tietää tarkkaa tilannetta, sillä sekä virus että tauti olivat uusia.

Räikkä luettelee kaikkiaan seitsemän eri koronasalaliittoteoriaa. Niistä hurjimpia on väite, että amerikkalaiset kehittivät viruksen ja levittivät sen Kiinaan tarkoituksenaan häiritä maan taloutta. Yhdysvalloilla ja Kiinalla on ollut huonot suhteet vuosia, ja nyt päätettiin ryhtyä radikaaleihin toimiin.

Mielenkiintoinen on myös erittäin laajalle levinnyt näkemys 5G-verkon ja koronan välisestä yhteydestä. Verkkoahan on kehitetty muun muassa Wuhanissa Kiinassa, josta viruksen epäillään lähteneen leviämään. Tämän erikoisen teorian mukaan selitys sille, että tietyissä maissa koronavirus ei ole levinnyt kovin pahasti, on nimenomaan se, että noissa maissa ei kyseistä teknologiaa ole käytössä.

Teoria 5G-verkon vaaroista on johtanut linkkimastojen tuhoamiseen ja muihin vahingontekoihin.

Ylipäätään monet salaliittoteoriat koskevat lääkealan yrityksiä ja korona todellakin villitsi näkemystä, että lääkeyhtiöt ovat tahallaan ensin kehittäneet viruksen ja sitten antaneet sen levitä. Koska tiedettiin, että pandemian ratkaisemiseksi tarvitaan kipeästi rokotteita, ne katsoivat tienaavansa tempullaan miljardeja. Rokotteita on pakko ostaa, koska muuten seuraukset ovat yhä pahemmat.

Tämä teoria on levinnyt hyvin vahvasti sosiaalisessa mediassa. Syy siihen, mikseivät viranomaiset ole paljastaneet näin vakavaa rikosta, on teorian mukaan joko se, että ne ovat mukana juonessa, tai eivät vain osaa hoitaa asiaa.

Koronasalaliittoteoriat ovat linjassa sen tosiasian kanssa, että salaliittoteorioita on suuri kirjo ja että ne eroavat toisistaan merkittävästi. Joitakin salaliittoteorioita tehdään propagandan takia. Jotkin niistä taas ovat olemassa keskustelun häiritsemiseksi.

Räikän mukaan myös koronasalaliittoteorioista osa on tehty propagandan ja politiikan avuksi. Jotkut teorioista taas lienee tehtailtu siksi, että huomio kiinnittyisi muualle.

Kaiken kaikkiaan koronateoriat ovat eettisesti ongelmallisia. Ne ovat vähentäneet luottamusta tietoa tuottaviin tahoihin. Lisäksi jotkin niistä johtivat piittaamattomaan käytökseen pandemian torjunnassa ja jopa vahingontekoihin. Yhdysvalloissa eräs sairaalafarmaseutti tuhosi koronarokotteita päädyttyään kannattamaan salaliittoteoriaa, jonka mukaan rokote muuttaa ihmisen DNA:ta.

Tekeillä maailmanhallitus

Salaliittoteorioita on aina luokiteltu eri tavoin. Räikän mukaan tapana on erottaa poliittiset ja ei-poliittiset salaliittoteoriat. Esimerkiksi Bilderberg-salaliittoteoria on poliittinen. Sen mukaan Bilderberg -nimisessä ryhmässä suunnitellaan vuosittain uutta maailmanjärjestystä. Ryhmän nimi tulee ensimmäisen kokouksen pitopaikan hollantilaisesta hotellista.

Kokouksessa vaikutusvaltaiset ihmiset keskustelevat suljettujen ovien takana ja yhden teorian mukaan kokouksissa on tekeillä jonkinlainen maailmanhallitus.

Jotkin salaliittoteoriat ovat puhtaasti strategisia. Niillä yritetään hämmentää kansalaiskeskustelua ja vaikeuttaa päätöksentekoa.

Megateoriat puolestaan selittävät useita maailmanlaajuisia asioita, kuten vaikkapa tulonjaon epätasaisuutta, sotien syitä ja useita suuria onnettomuuksia. Tyypillisiä megateorioita ovat vapaamuurarien tai Illuminati-salaseuran maailmanvallasta puhuvat salaliitot.

Tunnetuin massiivisen harhautuksen kannattaja löytyy antiikista. Filosofi Platon sanoo suoraan teoksessaan Valtio, että kansalle tulisi kertoa kaunis valhe, jonka avulla oikeudenmukainen yhteiskuntajärjestys tulisi mahdolliseksi.

Juha Räikkä: Salaliittoteorioiden filosofia. Temppeliherroista liskoihmisiin. 286 sivua. Gaudeamus Oy.

JARKKO KEMPPI