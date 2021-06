Salaliittoteoria vai ei – tuliko virus sittenkin laboratoriosta?

Biolääketieteen ja genomin tutkimuskeskus Broad-Instituutin tutkijatohtori Alina Chan pitää yhä mahdollisena, että koronavirus sai alkunsa laboratoriosta.

Koronaviruksen alkuperää on tutkittu epidemian puhkeamisesta saakka. Viruksen alkuperäksi on yleisesti epäilty Kiinan Huananin toria. Alina Chan alkoi kuitenkin epäillä teoriaa jo maaliskuussa 2020. Chanin mukaan viruksen alkuperään selvittäneet tutkijat keskittyivät siihen, onko koronavirus laboratoriossa rakennettu tai tahallisesti manipuloitu, vaikka totuus saattaa Chanin mukaan olla paljon yksinkertaisempi – puhdas onnettomuus.

Teoriaa on laajasti epäilty siitäkin huolimatta, että johtava lääketieteellinen lehti Lancet julkaisi jo tammikuussa 2020 kiinalaistutkimuksen, jonka mukaan 41 varhaisesta sairaalapotilaasta 13:n viruksella ei ollut linkkiä torille eli todellisen alkuperän täytyi olla muualla.

– Ajattelin, että he olivat hyvin väärässä. He eivät olleet ajatelleet kaikkia laboratorio-onnettomuuden mahdollisuuksia, Chan sanoo.

Laboratorio-onnettomuuden mahdollisuutta lisää Chanin mukaan se, että Wuhanin viruslaboratorio sijaitsee vain kahdeksan kilometrin päästä epidemian puhkeamispaikasta. Laboratoriossa tehtiin tuolloin tutkimusta, jossa lepakoiden koronaviruksia muokattiin ihmiseen tarttuviksi. Instituutti myös käsitteli Etelä-Kiinassa kerättyjä SARS-CoV-2:ta muistuttavia viruksia.

Aiemmin muun muassa Harvardin laboratorioiden työolosuhteita koskevia ongelmia esiin nostanut tutkijatohtori pitää mahdollisena, että virus levisi laboratoriosta vahingossa. Teorian ilmeinen ongelma on kuitenkin se, ettei sille ole konkreettista näyttöä. Chanilla ei ole erityistä näkemystä siitä, miten onnettomuus täsmälleen tapahtui – sairastuiko opiskelija tutkiessaan lepakkoja luolassa, vai kehittyikö virus laboratoriossa solujen tai hiirien kanssa tehdyn kokeen aikana ilman, että sen genomia olisi välttämättä suoraan manipuloitu.

Chan ei myöskään usko, että laboratoriovuotoon olisi osallistunut useita ihmisiä. Monet epäonnistuneet kokeet siivotaan usein pois, eikä niistä välttämättä mainita lainkaan. Kiinan poliisi on myös aktiivisesti puuttunut viruksen alkuperästä keskusteluun ja aiheuttanut osaltaan asiasta vaikenemisen.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi maaliskuussa 2021 teoriansa siitä, jonka mukaan virus sai alkunsa todennäköisesti lepakosta. Alina Chan kertoo onnistuneensa siihen mennessä keräämään joukon tiedemiehiä, jotka jakoivat hänen epäilynsä tai joilla oli omat epäilynsä viruksen alkuperästä. Huhtikuun 1. päivänä hän lähetti sähköpostin mikrobiologi David Relmanille ja Fred Hutchinsonin syöpätutkimuskeskuksen virologille Jesse Bloomille ja ehdotti, että he tekisivät vetoomuksen, jossa vaaditaan täydellistä tutkimusta koronaviruksen alkuperästä. Tutkimukseen haluttiin myös avoin pääsy avoimiin Kiinan laboratorioasiakirjoihin ja muihin raakatietoihin.

Kirjeen julkaisemisen jälkeen näkemykset laboratoriovuodosta ovat muuttuneet entistä nopeammin. Lukuisat tutkijat ovat vaihtaneet julkisesti puolta. Yksi käänteentekevimmistä tapahtumista oli Wall Street Journalin yhdysvaltalaisiin tiedustelulähteisiin nojaava uutinen, jonka mukaan kolme laboratoriotyöntekijää joutui Wuhanin instituutissa sairaalaan covid-19-taudin kaltaisten oireiden vuoksi jo marraskuussa 2019. Tämä tapahtui kuukautta ennen kuin ensimmäiset koronatapaukset virallisesti todettiin Wuhanissa.

Yksi vuoden 2020 Lancet-kirjeen allekirjoittaja, joka tuomitsi epidemian alussa laboratorion vuotohypoteesin salaliittoteoriana, on muuttanut hänen mielensä kokonaan. Hän on varma, että virus saattoi vapautua huolimattoman virheen kautta jossain Wuhanissa.

Vetoomuksen julkaisun jälkeen Yhdysvaltain presidentti Joe Biden määräsi toukokuussa tiedustelupalvelut selvittämään koronaviruksen alkuperää. Selvityksen tulee olla valmis kolmessa kuukaudessa.

