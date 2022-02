Salaisesta Kiinan sukellusveneestä ensimmäiset kuvat

Aiemmin tuntemattomasta Kiinan laivaston sukellusvenetyypistä on tihkunut ensimmäisiä tietoja julkisuuteen.

Sosiaalisessa mediassa julkaistu video on otettu War Zone -sivuston mukaan mahdollisesti teknisten kokeiden aikana. Uusi sukellusvene on pienempi kuin dieselkäyttöiset 039A- eli Yuan-luokan alukset. Sen on arvioitu olevan 50 metriä pitkä, kun Yuan-luokan sukellusveneet ovat yli 75-metrisiä.

Todennäköisesti yksirunkoinen sukellusvene muistuttaa karkeasti saksalaisia 212- ja 214-luokan sukellusveneitä. Asiantuntija H.I. Suttonin mukaan kiinalaisalus olisi varustettu neljällä torpedoputkella. Sukellusveneen pienen koon perusteella torpedoita tuskin on kyydissä tätä enempää.

– Kuten olen sanonut aiemmin, vain kiinalaiset pystyvät rakentamaan uuden sukellusveneluokan ilman, että puolustusalan yhteisö saa asiasta vihiä etukäteen, Sutton toteaa.

Kiina on ohjannut yhä enemmän voimavaroja laivastonsa kasvattamiseen. Maa on rakentanut suurten ydinkäyttöisten sukellusveneiden lisäksi myös lukuisia perinteisiä aluksia, jotka ovat hyödyllisiä erityisesti rannikkojen lähellä suoritettavissa operaatioissa.

We appear to have a new Chinese mystery submarine. This one notably smaller than existing designs outside of the equally mysterious "sailless" type. @CovertShores with what we know. Images via now deleted Twitter post (linked in piece).https://t.co/DcDmoVsDr9 pic.twitter.com/meTDxhw3Uy

— Alex Luck (@AlexLuck9) February 8, 2022