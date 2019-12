Salainen raportti varoitti Euroopan tuhosta 2020

Nyt aikaa on enää kaksi vuorokautta.

The Guardianin tästä löytyvä juttu julkaistiin helmikuussa 2004. Sen otsikon mukaan Nyt Pentagon kertoo Bushille: Ilmastonmuutos tuhoaa meidät.

Alaotsikoiden mukaan ”Salainen raportti varoittaa mellakoista ja ydinsodasta”, ”Britanniasta tulee ’Siperia’ alle 20 vuodessa” ja ”Uhka maailmalle on suurempi kuin terrorismi”.

– Ilmastonmuutos seuraavan 20 vuoden aikana voi johtaa maailmanlaajuiseen katastrofiin, jonka seurauksena miljoonia ihmishenkiä menetetään sodissa ja luonnonkatastrofeissa. USA:n puolustusjohtajien peittelemä ja The Observerin saama salainen raportti varoittaa, että suuret Euroopan kaupungit vajoavat nousevien merien alle Britannian syöksyessä ”siperialaiseen” ilmastoon vuoteen 2020 mennessä, juttu alkoi.

Salaisen dokumentin kerrottiin ennustavan, että äkillinen ilmastonmuutos voi tuoda planeetan anarkian partaalle ”valtioiden kehittäessä ydinpelotteen puolustaakseen ja varmistaakseen hupenevaa ruoka-, vesi- ja energiasaatavuutta”. Sodankäynti saattaa jälleen määritellä ihmiselämän. The Observerin alkuperäistä juttua ei löydy netistä.

Guardianissa kuvailtiin An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States National Security -raportin löytöjä nöyryyttäviksi tuolloiselle USA:n presidentti George W. Bushin hallinnolle. Sen tilaajaksi kerrottiin vaikutusvaltainen Pentagonin puolustusneuvonantaja Andrew Marshall.

Alkuperäisessä raportissa kuvailtiin ilmastonmuutoksen koettelevan vuosina 2010-2020 rankimmin Eurooppaa. Vuosilämpötilojen kerrottiin laskevan kuudella Fahrenheit-asteella ja ilmaston muuttuvan kylmemmäksi, kuivemmaksi ja tuulisemmaksi.

– Eurooppa taistelee (2020) estääkseen muuttoliikettä Skandinavian ja Pohjois-Euroopan maista ihmisten etsiessä lämpöä, raportissa todettiin. Myös vakavan kuivuuden kerrottiin ajavan pohjoismaiden väestöä etelään.

Raporttia referoi Guardianin lisäksi 2004 muun muassa New York Times ja se noteerattiin Suomessakin.