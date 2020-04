Saksassa yritysten tunnelmat katastrofaalisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkimuslaitos Ifon mukaan koronavirus iskee nyt talouteen täydellä voimalla.

Näkemykset ja odotukset saksalaisissa yrityksissä ovat tutkimuslaitos Ifon mukaan nyt katastrofaaliset.

Laitoksen mittaaman yritysbarometrin indeksi romahti huhtikuussa 74,3 pisteeseen maaliskuun 85,9 pisteestä. Luku on Ifon mukaan alhaisin koskaan mitattu, eikä indeksi ole koskaan aikaisemmin romahtanut näin nopeasti.

Ensisijaisesti romahdus johtuu Ifon mukaan nykytilanteen valtavasta heikentymisestä. Yritysten odotukset lähikuukausien kehityksestä eivät koskaan mittaushistorian aikana ole olleet näin pessimistisiä.

Koronavirus iskee Ifon mukaan nyt Saksan talouteen täydellä voimalla.

Teollisuudessa Ifon barometri on vajonnut alhaisimpaan arvoonsa sitten vuoden 2009 maaliskuun. Yritysten nykytilanne on Ifon mukaan heikentynyt dramaattisesti, ja odotuksia leimaa äärimmäinen pessimismi. Teollisuustuotteiden kysyntä on romahtanut.

Palvelusektorilla ja kaupan aloilla tilanne on samankaltainen. Yritysten arviot nykytilanteestaan ja odotukset lähikuukausista ovat ennätyksellisen alhaalla. Kaupan aloilla ei ole koskaan aikaisemmin nähty yhtä nopeaa romahdusta nykytilanteen arvioissa.

Rakentamisessakin Ifon indeksi on pudonnut nopeammin kuin koskaan. Tämä pätee sekä nykytilanteen arvioihin että odotuksiin. Enemmistö rakennusyrityksistä on kuitenkin yhä tyytyväinen nykytilanteeseensa.

Ifon barometri on linjassa tuoreiden ostopäällikköindeksien kanssa. Danske Bankin mukaan euroalueen ostopäällikköindeksit ovat painuneet selvästi odotuksia synkemmille luvuille. Alamäki jyrkkeni ennätysmäisesti huhtikuussa, kun erityisesti palvelusektorin indeksi painui kaikkien aikojen pohjalukemiin.

Myös saksalaisen tutkimuslaitoksen ZEW:n nykytilanteen arvio on painunut lähelle alinta mahdollista tasoaan.